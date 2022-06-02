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Защитники уничтожили 2 российских десантных катера – ОК "Юг"

Ирина БалачукЧетверг, 2 июня 2022, 08:24
Скриншот из google.maps

Украинские ракетно-артиллерийские подразделения 1 июня на юге страны уничтожили 2 скоростных десантных катера российских оккупантов.

Источник: Оперативное командование "Юг" в Facebook

Детали: Сообщается, что десантные катера захватчики спрятали в Днепро-Бугском лимане. Они были готовы к отработке диверсионно-разведывательных действий.

Кроме того, защитники за сутки уничтожили 21 оккупанта, 1 зенитную и 1 самоходную артиллерийскую установку, 4 танка Т-72, ​​4 единицы бронированной и 3 автомобильной техники, 3 БПЛА и 3 полевых пункта боеприпасов.

Подбитые ранее 2 катера "Раптор" оккупанты оттащили от Змеиного до пункта базирования в Севастополе, где их планируют реанимировать.

В то же время в ОК "Юг" сообщили, что в Черном море количество кораблей, угрожающих Украине ракетными ударами, выросло с 2 до 3.

Темы: Украинавойна
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