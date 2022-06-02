Регионы: ВСУ удерживают промзону Северодонецка, на Львовщине движение поездов после удара не возобновлено

Украинские войска удерживают под контролем промзону Северодонецка в Луганской области, российские войска нанесли удар запрещенными кассетными боеприпасами по окрестностям Славянска в Донецкой области, во Львовской области на поврежденном ракетами участке железной дороги поезда не ходят.

Источник: данные глав областных военных администраций по состоянию на 8 утра четверга 2 июня

Детали: Львовская область: в среду вечером был нанесен ракетный удар по объектам инфраструктуры – железной дороге в Стрыйском и Самборском районах. Предварительно 5 человек травмированы. Масштабы повреждений уточняются.

По состоянию на 7 утра 2 июня движение поездов на поврежденных участках не возобновлено.

Сумщина: около полуночи во время воздушной тревоги российский вражеский самолет нанес три ракетных удара по территории Сумского района, Краснопольской общины. Один дом разрушен до основания в результате прямого попадания ракеты. Еще несколько домов пострадали. Три человека ранены – гражданские жители Краснополья.

Харьков: после полуночи – несколько обстрелов района Салтовки. Пострадал мужчина. Также в результате ночных обстрелов на утро под завалами школы в Харькове нашли тело погибшей женщины.

По области в течение суток обстреливали Циркуны, Чугуев и район. Всего 6 раненых гражданских.

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Луганская область: украинские военные удерживают промзону Северодонецка.

Россияне обстреляли "Азот": попали в один из административных корпусов и склад, где хранился метанол. В Лисичанске повредили здание городской больницы.

Повреждены еще 52 дома. В Горском врагом повреждено 16 домов, в Лисичанске – 15, во Врубовке – девять, в Северодонецке – шесть, Новодружеске – четыре, Николаевке – два.

В Северодонецке противник продолжает вести штурмовые действия. При поддержке минометов проводил безуспешный штурм в направлении населенных пунктов Боброво и Устиновка.

Погибших и раненых среди гражданского населения нет.

Донецкая область: за минувшие сутки 11 обстрелов из танков, артиллерии, минометов, РСЗО "Ураган", РСЗО "Смерч" городов Славянск, Соледар, Бахмут, Авдеевка, Николаевка, Торецк, Святогорск, поселков Татьяновка, Сухая Балка, пгт Нью-Йорк и Очеретино.

Погибли 4, ранены 7 гражданских лиц.

Повреждены 20 инфраструктурных объектов – жилые дома, Центр безопасности граждан, предприятия.

Утром – удар кассетными боеприпасами по окрестностям Славянска. Последствия выясняются.

В области отсутствует газоснабжение, частично – вода и электричество.

Николаевская область: 1 июня после обеда российские оккупанты в очередной раз обстреляли жилые кварталы в двух районах Николаева. Повреждены 2 многоэтажки, 4 частных дома и хозяйственные здания. Погибли два человека, еще два получили ранения.

Николаевский район: ночью произошел обстрел г. Очаков. В результате отсутствует свет в близлежащей общине. Информация о пострадавших уточняется.

Утром оккупнты обстреляли объект критической инфраструктуры возле одного из населенных пунктов Ольшанской общины.

Баштанский район: днем ​​были обстрелы в Широковской общине. Повреждена трансформаторная подстанция. Обстрелы были преимущественно вне населенных пунктов. Потерпевших нет.

Продолжаются обстрелы в Березнеговатской общине. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

В Днепропетровской области – ночные тревоги. И снова вражеские артобстрелы двух общин: Зеленодольской и Апостоловской. Без пострадавших.

Херсонская область: стабильно напряженная ситуация по всей области. Многие населённые пункты без электроснабжения, воды и газа. Область нуждается в медикаментах и ​​гуманитарной помощи.

Боевые действия и обстрелы продолжаются.

Относительно спокойно в остальных областях.