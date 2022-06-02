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Россия уже убила 261 ребенка в Украине, 17 погибших детей обнаружили в Мариуполе

Ирина БалачукЧетверг, 2 июня 2022, 10:01
Фото с Facebook Группировки Объединенных сил

Прокуроры зафиксировали смерть еще 17 детей в городе Мариуполе Донецкой области – таким образом количество украинских детей, погибших от рук российских военных, возросло до 261.

Источник: Офис генпрокурора в Telegram

Дословно ОГП: "По состоянию на утро 2 июня более 721 ребенка пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 261 ребенок погиб и более 460 ранены.

Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях".

Детали: Сообщается, что больше всего детей пострадало в Донецкой (184), Киевской (116), Харьковской (112), Черниговской (68), Луганской (52), Херсонской (52), Николаевской (47), Запорожской (29), Сумской (17), Житомирской (15) областях и в г. Киеве (16).

В частности, 31 мая в результате обстрелов оккупантами с. Ивановка Изюмского района Харьковской области погиб 12-летний мальчик.  

Кроме того, во время фиксации уголовных правонарушений стало известно о гибели еще 17 и ранении 14 детей в результате обстрелов врагом г. Мариуполь Донецкой области.

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Из-за постоянных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами России украинских городов и сел повреждено 1 938 учебных заведений, из них 182 разрушены полностью.

Темы: Украинавойнадетижертвы
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