6 многоэтажек, 12 домов: на Николаевщине показали последствия обстрелов в сутки

За сутки 1 июня вражеские войска разрушили 23 объекта гражданской инфраструктуры – удары получили Николаев и пять населенных пунктов – Очаков, Шевченково, Лупарево, Лепетиха и Галициново.

Источник: полиция Николаевщины

Детали: По данным правоохранителей, есть погибшие и пострадавшие.

Повреждены шесть многоэтажек, 12 частных домов, четыре частных предприятия и другие объекты инфраструктуры.

Напомним: 1 июня из-за обстрела российских оккупантов в Николаеве погибли 2 человека, еще 2 - получили ранения.