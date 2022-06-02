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6 многоэтажек, 12 домов: на Николаевщине показали последствия обстрелов в сутки

Роман ПетренкоЧетверг, 2 июня 2022, 10:46
все фото нацполиции

За сутки 1 июня вражеские войска разрушили 23 объекта гражданской инфраструктуры – удары получили Николаев и пять населенных пунктов – Очаков, Шевченково, Лупарево, Лепетиха и Галициново.

Источник: полиция Николаевщины

Детали: По данным правоохранителей, есть погибшие и пострадавшие.

Повреждены шесть многоэтажек, 12 частных домов, четыре частных предприятия и другие объекты инфраструктуры.

 
 

Напомним: 1 июня из-за обстрела российских оккупантов в Николаеве погибли 2 человека, еще 2 - получили ранения.

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Темы: Николаевская областьобстрелвойнаРосcия
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