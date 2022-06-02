Корректировщика российских обстрелов поймали на Сумщине
Четверг, 2 июня 2022, 11:16
Правоохранители задержали жителя Сумщины, который передавал данные о перемещениях военных ВСУ и координатах для обстрелов.
Источник: Офис генпрокурора
Детали: По данным следствия, мужчина с первых дней войны начал сотрудничать с представителем спецслужбы РФ.
Он передавал ему информацию о перемещении военных вооруженных сил, а также предоставлял координаты для обстрелов населенных пунктов одной из общин.
Ему объявили подозрение в государственной измене.
Напомним: СБУ задержала изменника, который корректировал ракетные обстрелы во Львовской области.
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