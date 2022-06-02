Корректировщика российских обстрелов поймали на Сумщине

Правоохранители задержали жителя Сумщины, который передавал данные о перемещениях военных ВСУ и координатах для обстрелов.

Источник: Офис генпрокурора

Детали: По данным следствия, мужчина с первых дней войны начал сотрудничать с представителем спецслужбы РФ.

Он передавал ему информацию о перемещении военных вооруженных сил, а также предоставлял координаты для обстрелов населенных пунктов одной из общин.

Ему объявили подозрение в государственной измене.

Напомним: СБУ задержала изменника, который корректировал ракетные обстрелы во Львовской области.