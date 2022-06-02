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Россия не дала вывезти ни одного ребенка с Херсонщины по "зеленому коридору" – Лагута

Елена РощинаЧетверг, 2 июня 2022, 12:21

Оккупационные силы в Херсонской области не дали ни одного "зеленого коридора", даже для вывоза из области детей, говорит глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута.

Источник: Геннадий Лагута в интервью проекту Радио Свобода "Новости Приазовья"

Прямая речь: "Когда оккупант не дал ни одного гуманитарного коридора на вывоз взрослых, мы делали большую работу, чтобы вывезти интернаты. Знаю точно, и могу ответственно заявить: там не дали вывезти ни одного ребенка из Херсонской области. Даже для детей не дали".

Детали: По словам Лагуты, есть информация, что очень тяжелая ситуация в Олешковском интернате. Там детям нужен особый уход, потому что они с инвалидностью.

"О херсонских интернатах, о новокаховском, каховском (есть информация  – ред.), но вот о вывозе таких детей (за пределы Херсона) – возможно, просто не знаю, возможно, это происходило ночью в направлении Крыма", – сказал руководитель области, который находится за пределами Херсонщины.

Лагута добавил, что попытки договориться о вывозе этих детей пока безуспешны.

Глава ОВА также сказал, что оккупанты предлагают украинцам выезжать через оккупированный Крым в Россию, Грузию и т.д. – "это единственный путь выезда из Херсона", но он незаконный.

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Этому предшествовало: 1 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Россия вывозит украинцев с оккупированных территорий, чтобы они забыли об Украине и не могли вернуться: силой вывозит и взрослых, и детей.

По его данным, в РФ уже вывезено более 200 тысяч украинских детей: это сироты из детских домов, дети с родителями, дети, разлученные со своими семьями.

Уполномоченная президента по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук в День защиты детей сообщила, что россияне с начала войны принудительно вывезли более 234 тысяч украинских детей в Россию, Беларусь или на временно оккупированные территории ОРДЛО.

Темы: Херсонская областьэвакуациядети
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