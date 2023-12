В Беларуси заметили эшелон с техникой, который перебрасывают под Украину

2 июня в Беларуси из Гродно в Брестскую область перевозят более 50 единиц военной техники, включая зенитные ракетные комплексы "Оса".

Источник: "Belarusian Hajun project"

Детали: 1 июня на железнодорожных станциях Коробчицы и Свислочь Гродненского района проходила погрузка военной техники.

Реклама:

В оборудование входило 37 БМП, 2 грузовика "Урал", БРДМ-2, тягач БТС-4, 5 ракетных комплексов "Оса", 2 базы для ракетного комплекса "Оса", покрытые брезентом.

Техника принадлежит Вооруженным силам Беларуси, многие машины имеют красные квадраты.

❗️Over 50 units of military equipment are being transported from Grodno to Brest region.

Yesterday, military equipment was being loaded at Karobchytsy and Svislach railway stations, Grodno district.

The equipment included 37 infantry fighting vehicles, 5 Osa missile systems,

1/5 pic.twitter.com/nzqHYvOT7d