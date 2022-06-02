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В Беларуси заметили эшелон с техникой, который перебрасывают под Украину

Елена РощинаЧетверг, 2 июня 2022, 13:57

2 июня в Беларуси из Гродно в Брестскую область перевозят более 50 единиц военной техники, включая зенитные ракетные комплексы "Оса". 

Источник: "Belarusian Hajun project"

Детали: 1 июня на железнодорожных станциях Коробчицы и Свислочь Гродненского района проходила погрузка военной техники.

В оборудование входило 37 БМП, 2 грузовика "Урал", БРДМ-2, тягач БТС-4, 5 ракетных комплексов "Оса", 2 базы для ракетного комплекса "Оса", покрытые брезентом.

Техника принадлежит Вооруженным силам Беларуси, многие машины имеют красные квадраты.

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2 июня около 08:00 этот поезд отправился из Гродно. В 10:00 его заметили в Барановичах и Лесном. Через 40 минут его видели близ Доманово (Ивацевичский район), а в 11:00 – в Ивацевичах, он двигался в сторону Бреста.

Часть этого оборудования, погруженного в поезд, находилась в Хойниках с 7 мая.

По информации "Белорусского Гаюна", ранее оно использовалось для укрепления границы с Украиной в Гомельской области.

Другую часть, меньшую, использовали для укрепления границы с Польшей, а сейчас ее везут в сторону Бреста.

Накануне, 1 июня, в 9 утра в Сморгоне была замечена колонна белорусской военной техники в сопровождении ГАИ, которая двигалась с востока на запад. В состав колонны входили 2 ракетных комплекса "Оса" без верхней части, покрытой брезентом, 4 грузовика "Урал" разных модификаций, 2 ЗИЛа.

В 15.00 на железнодорожной станции Коробчицы (Гродненский район) проходила погрузка военной техники. В оснащение входили 4 ракетных комплекса "Оса", 2 КУНГ белорусских ВС. В то же время в Свислочи (тоже Гродненский район) на платформы грузили белорусскую военную технику, среди которой было около 20 боевых машин пехоты, БТС-4.

В 15.30. на трассе М4 заметили, как в направлении от Минска в сторону Бобруйска двигались два грузовика "Урал", каждый из которых перевозил около 9 ракет системы "Оса". В 16:20 их заметили вблизи Марьиной Горки, они двигались в сторону Бобруйска.

В 16:40 колонна военной техники двигалась из Ошмяны в сторону Борисова по трассе Р-63. В состав колонны входили БТР, 4 ЗРК "Оса", ЗИЛ 131, КамАЗ, 2 грузовика "Урал", бензовоз, 2 ЗРК "Оса". Это была та же техника, которую раньше заметили в Сморгоне.

Справка: ЗРК "Оса" – это один из элементов системы ПВО. Комплекс  "Оса" оснащён четырьмя зенитными управляемыми ракетами 9M33, модификация "Оса-АК" имеет 6 ракет 9М33М2, а "Оса-АКМ" – 6 ракет 9М33М3.Зона поражения цели по высоте – от 10 до 5000 м, по дальности – от 1,5 до 10,3 км (для "Осы-АКМ").

Темы: Беларусьоружиевойна
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