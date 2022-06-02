В Беларуси заметили эшелон с техникой, который перебрасывают под Украину

2 июня в Беларуси из Гродно в Брестскую область перевозят более 50 единиц военной техники, включая зенитные ракетные комплексы "Оса".

Источник: "Belarusian Hajun project"

Детали: 1 июня на железнодорожных станциях Коробчицы и Свислочь Гродненского района проходила погрузка военной техники.

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В оборудование входило 37 БМП, 2 грузовика "Урал", БРДМ-2, тягач БТС-4, 5 ракетных комплексов "Оса", 2 базы для ракетного комплекса "Оса", покрытые брезентом.

Техника принадлежит Вооруженным силам Беларуси, многие машины имеют красные квадраты.

❗️Over 50 units of military equipment are being transported from Grodno to Brest region.

Yesterday, military equipment was being loaded at Karobchytsy and Svislach railway stations, Grodno district.

The equipment included 37 infantry fighting vehicles, 5 Osa missile systems,

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2 июня около 08:00 этот поезд отправился из Гродно. В 10:00 его заметили в Барановичах и Лесном. Через 40 минут его видели близ Доманово (Ивацевичский район), а в 11:00 – в Ивацевичах, он двигался в сторону Бреста.

Часть этого оборудования, погруженного в поезд, находилась в Хойниках с 7 мая.

По информации "Белорусского Гаюна", ранее оно использовалось для укрепления границы с Украиной в Гомельской области.

Другую часть, меньшую, использовали для укрепления границы с Польшей, а сейчас ее везут в сторону Бреста.

Накануне, 1 июня, в 9 утра в Сморгоне была замечена колонна белорусской военной техники в сопровождении ГАИ, которая двигалась с востока на запад. В состав колонны входили 2 ракетных комплекса "Оса" без верхней части, покрытой брезентом, 4 грузовика "Урал" разных модификаций, 2 ЗИЛа.

В 15.00 на железнодорожной станции Коробчицы (Гродненский район) проходила погрузка военной техники. В оснащение входили 4 ракетных комплекса "Оса", 2 КУНГ белорусских ВС. В то же время в Свислочи (тоже Гродненский район) на платформы грузили белорусскую военную технику, среди которой было около 20 боевых машин пехоты, БТС-4.

В 15.30. на трассе М4 заметили, как в направлении от Минска в сторону Бобруйска двигались два грузовика "Урал", каждый из которых перевозил около 9 ракет системы "Оса". В 16:20 их заметили вблизи Марьиной Горки, они двигались в сторону Бобруйска.

В 16:40 колонна военной техники двигалась из Ошмяны в сторону Борисова по трассе Р-63. В состав колонны входили БТР, 4 ЗРК "Оса", ЗИЛ 131, КамАЗ, 2 грузовика "Урал", бензовоз, 2 ЗРК "Оса". Это была та же техника, которую раньше заметили в Сморгоне.

Справка: ЗРК "Оса" – это один из элементов системы ПВО. Комплекс "Оса" оснащён четырьмя зенитными управляемыми ракетами 9M33, модификация "Оса-АК" имеет 6 ракет 9М33М2, а "Оса-АКМ" – 6 ракет 9М33М3.Зона поражения цели по высоте – от 10 до 5000 м, по дальности – от 1,5 до 10,3 км (для "Осы-АКМ").