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Глава Еврокомиссии: поддержать вступление Украины в ЕС – это наша историческая ответственность

"Европейская правда"Четверг, 2 июня 2022, 14:52

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС должен поддержать вступление Украины в блок, сохраняя при этом исполнение всех стандартов и требований.

Об этом она сообщила в выступлении на Братиславском форуме глобальной безопасности в четверг, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз обязан поддержать Украину на пути в ЕС, назвав это его "исторической ответственностью".

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"Украинцы борются так мужественно, потому что они точно знают, какое будущее они хотят. Будущее свободного и открытого общества, принадлежащего к общему демократическому сообществу. Они хотят присоединиться к ЕС. Мы слышали это снова и снова. Я считаю, что это не только наш стратегический интерес, а наша моральная обязанность - позволить их членство в ЕС и проложить им путь в наш Союз", - заявила глава Еврокомиссии.

Она настояла на том, что инвестиции ЕС в Украину должны быть тесно связаны с проведением реформ, а сама Украина должна выполнить необходимые для вступления условия и соответствовать стандартам.

"Но насколько быстро (Украина будет двигаться в ЕС. - Ред.), какова скорость - это зависит от самой страны и нашей поддержки… От нас зависит, насколько сильно мы поддерживаем, инвестируем, и в руках наших украинских друзей, что они из этого делают", – сказала фон дер Ляйен.

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Как сообщалось, лидеры ЕС согласились на июньской встрече рассмотреть заявки Украины, Грузии и Молдовы на членство в блоке.

Однако среди стран ЕС нет единодушия по поводу предоставления Украине кандидатского статуса.

Темы: УкраинаЕС
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