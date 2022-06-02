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Российские оккупанты контролируют порядка 20% территории Украины – Зеленский

Елена РощинаЧетверг, 2 июня 2022, 15:01
Российские оккупанты контролируют порядка 20% территории Украины – Зеленский
Владимир Зеленский обратился к депутатам Люксембурга, фото Офиса президента

Под контролем российских оккупантов сейчас находится приблизительно 20% территории Украины, они контролируют 2 603 населенных пункта, а 1 017 населенных пунктов уже удалось освободить.

Источник: президент Украины Владимир Зеленский в выступлении в Палате депутатов Люксембурга, которое публикует Офис президента

Прямая речь: "Российские войска зашли в 3 620 населенных пунктов Украины. 1017 из них уже удалось уволить. Еще 2 603 предстоит освободить.

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На сегодняшний день под контролем оккупантов находится порядка 20% нашей территории. Около 125 тысяч квадратных километров. Это гораздо больше, чем площадь всех стран Бенилюкса вместе взятых.

Около 300 тысяч квадратных километров загрязнены неразорвавшимися минами и снарядами.

Около 12 миллионов украинцев стали внутренними переселенцами.

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Более 5 миллионов – это, прежде всего, женщины и дети – уехали за границу".

Детали: Зеленский отметил, что бои продолжаются на огромной территории от Харькова на востоке до Николаева на юге.

"По прямой между ними – 454 километра. Но если посмотреть на всю линию фронта, а она, конечно, не прямая, то эта линия – более тысячи километров. Только представьте! Постоянные боевые действия, растянувшиеся на фронте в более тысячи километров", – сказал президент Украины.

Он добавил, что Украина ежедневно страдает от российских ракетных ударов.

"Только за вчерашний день Россия применила 15 разных крылатых ракет. А за все время с 24 февраля было применено 2 478 ракет. Большинство из них – по гражданской инфраструктуре", – констатировал Зеленский.

Он добавил, что "российская армия разрушила уже почти весь Донбасс - этот когда-то один из самых мощных промышленных центров Европы просто опустошен".

Прямая речь: "Оккупанты потеряли погибшими уже более 30 тысяч солдат. Это больше, чем Советский Союз потерял за 10 лет войны в Афганистане. Больше, чем Россия потеряла за две Чеченских войны. Но это не останавливает Россию. Это государство готово терять и убивать людей".

Детали: По мнению Зеленского, украинцы воюют за то, чтобы "остаться такими, какими мы есть", – и "всего лишь один человек в России хочет не дать нам остаться такими, какими мы есть".

Поэтому украинцы "вынуждены защищаться фактически от всей российской армии", потому что все боеспособные военные формирования России вовлечены в эту агрессию.

Зеленский заявил, что нужно: больше оружия для Украины, больше санкций против России за войну, заморозка и конфискация активов РФ.

Он также выразил надежду, что Люксембург поддержит сначала кандидатство для Украины, а затем и членство в Европейском Союзе, а также присоединится к проекту восстановления Украины после войны.

Темы: ЗеленскийвойнаоккупацияРосcия
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