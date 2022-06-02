Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Российские оккупанты контролируют порядка 20% территории Украины – Зеленский

Елена РощинаЧетверг, 2 июня 2022, 15:01
Владимир Зеленский обратился к депутатам Люксембурга, фото Офиса президента

Под контролем российских оккупантов сейчас находится приблизительно 20% территории Украины, они контролируют 2 603 населенных пункта, а 1 017 населенных пунктов уже удалось освободить.

Источник: президент Украины Владимир Зеленский в выступлении в Палате депутатов Люксембурга, которое публикует Офис президента

Прямая речь: "Российские войска зашли в 3 620 населенных пунктов Украины. 1017 из них уже удалось уволить. Еще 2 603 предстоит освободить.

На сегодняшний день под контролем оккупантов находится порядка 20% нашей территории. Около 125 тысяч квадратных километров. Это гораздо больше, чем площадь всех стран Бенилюкса вместе взятых.

Около 300 тысяч квадратных километров загрязнены неразорвавшимися минами и снарядами.

Около 12 миллионов украинцев стали внутренними переселенцами.

Более 5 миллионов – это, прежде всего, женщины и дети – уехали за границу".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Зеленский отметил, что бои продолжаются на огромной территории от Харькова на востоке до Николаева на юге.

"По прямой между ними – 454 километра. Но если посмотреть на всю линию фронта, а она, конечно, не прямая, то эта линия – более тысячи километров. Только представьте! Постоянные боевые действия, растянувшиеся на фронте в более тысячи километров", – сказал президент Украины.

Он добавил, что Украина ежедневно страдает от российских ракетных ударов.

"Только за вчерашний день Россия применила 15 разных крылатых ракет. А за все время с 24 февраля было применено 2 478 ракет. Большинство из них – по гражданской инфраструктуре", – констатировал Зеленский.

Он добавил, что "российская армия разрушила уже почти весь Донбасс - этот когда-то один из самых мощных промышленных центров Европы просто опустошен".

Прямая речь: "Оккупанты потеряли погибшими уже более 30 тысяч солдат. Это больше, чем Советский Союз потерял за 10 лет войны в Афганистане. Больше, чем Россия потеряла за две Чеченских войны. Но это не останавливает Россию. Это государство готово терять и убивать людей".

Детали: По мнению Зеленского, украинцы воюют за то, чтобы "остаться такими, какими мы есть", – и "всего лишь один человек в России хочет не дать нам остаться такими, какими мы есть".

Поэтому украинцы "вынуждены защищаться фактически от всей российской армии", потому что все боеспособные военные формирования России вовлечены в эту агрессию.

Зеленский заявил, что нужно: больше оружия для Украины, больше санкций против России за войну, заморозка и конфискация активов РФ.

Он также выразил надежду, что Люксембург поддержит сначала кандидатство для Украины, а затем и членство в Европейском Союзе, а также присоединится к проекту восстановления Украины после войны.

Темы: ЗеленскийвойнаоккупацияРосcия
Главное сегодня

Монастырский считает, что у всех украинцев должно быть огнестрельное оружие для самозащиты

фото, видеоИностранных послов теперь будут приветствовать в Софии Киевской

США наложили санкции на несколько яхт Путина

Зеленский рассказал лидерам ЕС о реальных потерях ВСУ на Донбассе

Зеленский предсказывает Европе протесты, если не разблокировать украинские порты

Украинские военные будут сами решать, на какое расстояние стрелять из HIMARS – посол США

Все новости...
Зеленский
Зеленский: Украина де-факто уже является частью ЕС
Военный квартал. Кто теперь главный в окружении Зеленского
Зеленский: Ежедневно погибает 60-100 украинских военных
Последние новости
21:51
Раненые из Украины прибыли в Баварию на лечение
21:39
Глава МИД Германии высказалась за реформу ЕС перед новым расширением
21:36
У Северодонецка есть все шансы на быстрое освобождение от оккупантов – Гайдай
21:30
Группа Ермака-Макфола: задержка 6-го пакета санкций снизила эффективность предыдущих
21:17
Россияне украли и уничтожили оборудования из ЧАЭС на 135 млн долларов – The Washington Post
21:16
Пациенты в один день превратились в военных. Как реабилитационный центр ветеранов пережил обстрелы
21:13
Монастырский считает, что у всех украинцев должно быть огнестрельное оружие для самозащиты
20:59
Энергоатом: отключение оккупированной ЗАЭС невозможно
20:42
фото, видеоИностранных послов теперь будут приветствовать в Софии Киевской
20:38
Евгений Кошевой: Мы приезжали на Банковую, чтобы поддержать президента
Все новости...