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Шольц едет в Литву обсудить планы по увеличению военного присутствия

"Европейская правда"Четверг, 2 июня 2022, 15:34

Немецкий канцлер Олаф Шольц посетит Литву на следующей неделе, чтобы обсудить планы Германии по увеличению военного присутствия в балтийской стране.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel Online.

Германия возглавляет боевую группу НАТО на военной базе Рукла в Литве с 2017 года.

На фоне российской агрессии против Украины многонациональное подразделение было усилено с примерно 1200 до примерно 1600 военнослужащих еще до начала войны дополнительными силами из Германии, Норвегии и других стран.

Представители Бундесвера составляют более 1000 военных в подразделении и являются крупнейшим контингентом.

Литва обратилась к НАТО с просьбой добавить больше войск и техники после вторжения России в Украину.

Темы: ШольцГерманияЛитваНАТО
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