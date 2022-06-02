Шольц едет в Литву обсудить планы по увеличению военного присутствия

Немецкий канцлер Олаф Шольц посетит Литву на следующей неделе, чтобы обсудить планы Германии по увеличению военного присутствия в балтийской стране.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel Online.

Германия возглавляет боевую группу НАТО на военной базе Рукла в Литве с 2017 года.

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На фоне российской агрессии против Украины многонациональное подразделение было усилено с примерно 1200 до примерно 1600 военнослужащих еще до начала войны дополнительными силами из Германии, Норвегии и других стран.

Представители Бундесвера составляют более 1000 военных в подразделении и являются крупнейшим контингентом.

Литва обратилась к НАТО с просьбой добавить больше войск и техники после вторжения России в Украину.