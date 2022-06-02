Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Послы G7 призвали сохранять независимость института омбудсмана в Украине

"Европейская правда"Четверг, 2 июня 2022, 17:27

Послы стран Группы семи обнародовали заявление о необходимости сохранять независимость института Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Послы G7 выражают поддержку институту Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, независимость которого должна быть защищена в том числе во время военного положения. Право каждого украинца обращаться к нему для защиты своих прав закреплено в Конституции. И это право особенно важно в контексте продолжающихся зверств армии РФ в Украине", - отметили послы.

Напомним, 31 мая Верховная Рада уволила с должности уполномоченного парламента по правам человека Людмилу Денисову. По словам самой Денисовой, решение о её увольнении было принято якобы после совещания у президента.

Около тридцати правозащитных организаций в связи с этим предостерегли от политизации и попыток уничтожить независимость института омбудсмана и призвали обеспечить условия для открытого и независимого конкурса на эту должность.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: G7
Главное сегодня

Кремль не знает, как интегрировать оккупированную территорию на юге Украины – ISW

Россия мобилизуется, чтобы сорвать европейское движение Украины – Зеленский

Генсек НАТО после встречи с Байденом: война закончится за столом переговоров

Монастырский считает, что у всех украинцев должно быть огнестрельное оружие для самозащиты

фото, видеоИностранных послов теперь будут приветствовать в Софии Киевской

США наложили санкции на несколько яхт Путина

Все новости...
G7
G7 изучает возможность конфискации активов РФ для восстановления Украины
Министры G7 обсудили, как ограничить нефтяные доходы России
СМИ: G7 договорилась создать Альянс, чтобы предотвратить глобальный голод
Последние новости
05:35
США вводят санкции против 71 компании из России и Белоруссии
04:40
Россия воюет как в Средневековье – представитель США в ОБСЕ
03:58
Молдова ограничивает трансляцию российского телеконтента
03:10
Кремль не знает, как интегрировать оккупированную территорию на юге Украины – ISW
02:26
США объяснили, как Украина может использовать предоставленное ими оружие
01:53
Еврокомиссия поставила условия Польши для получения средств на развитие экономики
01:18
Юг: ВСУ уничтожили 24 оккупанта, вражеские гаубицы, танк и другую технику
00:40
Россия мобилизуется, чтобы сорвать европейское движение Украины – Зеленский
00:16
Глава ОВА сообщил о количестве погибших гражданских в Донецкой области за сутки
23:48
ВИДЕООккупанты прячутся за спинами "принудительно мобилизованных" из Донбасса – Зеленский
Все новости...