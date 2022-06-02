Послы G7 призвали сохранять независимость института омбудсмана в Украине

Послы стран Группы семи обнародовали заявление о необходимости сохранять независимость института Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Послы G7 выражают поддержку институту Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, независимость которого должна быть защищена в том числе во время военного положения. Право каждого украинца обращаться к нему для защиты своих прав закреплено в Конституции. И это право особенно важно в контексте продолжающихся зверств армии РФ в Украине", - отметили послы.

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Напомним, 31 мая Верховная Рада уволила с должности уполномоченного парламента по правам человека Людмилу Денисову. По словам самой Денисовой, решение о её увольнении было принято якобы после совещания у президента.

Около тридцати правозащитных организаций в связи с этим предостерегли от политизации и попыток уничтожить независимость института омбудсмана и призвали обеспечить условия для открытого и независимого конкурса на эту должность.