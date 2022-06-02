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Глава МИД Германии поддержала предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС

"Европейская правда"Четверг, 2 июня 2022, 17:52

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что поддерживает предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

Об этом пишет Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

"Это исторический момент. Мы не можем закрыть двери перед Украиной", – сказала Бербок.

Министр добавила, что Европейская комиссия примет окончательное решение о статусе кандидата Украины в июне, "но мы, немцы, несем особую ответственность в данный момент".

Однако она также дала понять, что Украина не получит никакого особого отношения в дальнейшем ходе вступления в ЕС.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС должен поддержать вступление Украины в блок, сохраняя при этом исполнение всех стандартов и требований.

Как сообщалось, лидеры ЕС согласились на июньской встрече рассмотреть заявки Украины, Грузии и Молдовы на членство в блоке.

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Темы: ЕСГерманияевроинтеграция
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