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Коллаборанты в Запорожской области решили "национализировать" украинскую собственность

Алена МазуренкоЧетверг, 2 июня 2022, 18:41
Коллаборанты в Запорожской области решили национализировать украинскую собственность
КОЛЛАБОРАНТ БАЛИЦКИЙ. ФОТО С FACEBOOK

Предатели на оккупированной территории Запорожской области решили отжать государственное имущество Украины, чтобы повысить эффективность своей "власти".

Источник: прокремлевское СМИ "РИА Новости" со ссылкой на слова так называемого "замглавы администрации" Андрея Трофимова

Прямая речь: "Сегодня (2 июня - ред.) глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ о национализации имущества, принадлежащего Украине.

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Указ подписан в целях обеспечения государственных нужд, связанных с повышением общей эффективности и социальной ориентации экономики, а также для сохранения национального достояния для жителей Запорожской области".

Детали: По словам предателя, коллаборанты планируют "национализировать" в собственность Запорожской области "земельные участки, природные ресурсы, объекты стратегических отраслей экономики, имущества, находившегося в собственности Украины по состоянию на 24 февраля 2022 года".

Для справки. Евгений Балицкий – бывший нардеп-регионал. В 2020 году он был избран депутатом облсовета от "Оппозиционного блока".

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Предателю объявили о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса. Ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Темы: Запорожская областьоккупациявойнагосизмена
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