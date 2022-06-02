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США расширили санкции на близких соратников Путина, министров и спикера МИД РФ

"Европейская правда"Четверг, 2 июня 2022, 19:11

Соединенные Штаты Америки расширили санкционные ограничения на новых лиц из окружения Путина и властей РФ.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Минфин США.

"Новые санкции коснутся связанной с Кремлем брокерской компании по продаже яхт, нескольких известных представителей власти РФ и близкого соратника Путина, финансового руководителя Сергея Ролдугина, который занимается оффшорными активами президента Путина", - отмечают в коммюнике.

Напоминают, что Ролдугин – виолончелист, дирижер и руководитель Санкт-Петербургского дома музыки – близкий соратник Путина и является частью системы управления его оффшорными активами. Они знакомы более сорока лет, также Ролдугин - крестный отец одной из дочерей Путина. Под санкции попала также его супруга, оперная певица Елена Миртова. Ролдугин уже находится в санкционных списках ЕС, Британии, Австралии и Новой Зеландии.

Также в санкционный список попали:

Юрий Слюсарь, руководитель государственной компании "Объединенная авиастроительная корпорация", являющийся важным поставщиком оборудования для российской армии;

Виталий Савельев – министр транспорта РФ, член Совета директоров "Российской железной дороги" и глава Совета директоров "Аэрофлота";

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Максим Решетников – министр экономического развития РФ, входящий также в руководство ВТБ Банка, "Российской железной дороги" и ВЕБ.РФ;

Ирек Файзуллин – министр строительства и ЖКХ, член совета директоров "Российской железной дороги";

Дмитрий Григоренко – вице-премьер и руководитель аппарата правительства РФ.

Санкции предусматривают замораживание всех активов на территории США или под контролем граждан или резидентов США, замораживаются в том числе активы, прямо или косвенно на 50% или более принадлежащие указанным лицам; с ними запрещаются транзакции без получения спецразрешения, предусмотренного для отдельных исключений, а также предоставление в пользу этих лиц или получение от них средств, товаров и услуг.

Решение принято в координации с Госдепом и Министерством торговли.

"Держдеп наложил санкции на пять российских олигархов и представителей российской элиты, в том числе пресс-секретаря МИД РФ Марию Захарову, лидера "Севергрупп" и одного из богатейших миллионеров России Алексея Мордашова и членов семей и компании, которые связаны с ними. Минторговли добавляет еще 71 лицо из РФ и Беларуси в список компаний, далее ограничивая возможности российской армии получать технологии и другие материалы, необходимые для продолжения агрессии", - информирует Минфин США.

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Темы: СШАРосcиясанкцииПутин
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