Россияне не дают документы о смерти погибшим от обстрела в Мариуполе – советник мэра
Четверг, 2 июня 2022, 19:26
Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что оккупанты не дают документы о смерти в случае гибели человека под обстрелами.
Источник: Андрющенко в Telegram
Прямая речь: "Новые издевательства оккупантов при захоронении погибших мариупольцев. Справку о смерти и праве захоронения в отдельной могиле в гробу оккупанты предоставляют исключительно по факту смерти от естественных причин.
Реклама:
В случае гибели человека под обстрелами или даже при смерти от полученных ранений справка о смерти не выдается.
А хоронят человека исключительно в братской могиле безымянно. Максимум – близким могут выдать справку после захоронения о "пропавшем без вести".