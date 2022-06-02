Россияне не дают документы о смерти погибшим от обстрела в Мариуполе – советник мэра

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что оккупанты не дают документы о смерти в случае гибели человека под обстрелами.

Источник: Андрющенко в Telegram

Прямая речь: "Новые издевательства оккупантов при захоронении погибших мариупольцев. Справку о смерти и праве захоронения в отдельной могиле в гробу оккупанты предоставляют исключительно по факту смерти от естественных причин.

В случае гибели человека под обстрелами или даже при смерти от полученных ранений справка о смерти не выдается.

А хоронят человека исключительно в братской могиле безымянно. Максимум – близким могут выдать справку после захоронения о "пропавшем без вести".