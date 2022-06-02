Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Статус кандидаты в члены ЕС для нас не мелочь, а мотивация бороться – Зеленский

Денис КарловскийЧетверг, 2 июня 2022, 19:37
Статус кандидаты в члены ЕС для нас не мелочь, а мотивация бороться – Зеленский
фото иллюстративное: getty images

Президент Владимир Зеленский попросил лидеров Европейского Союза не упустить исторический шанс предоставить Украине статус страны-кандидата в члены ЕС, чтобы украинские защитники имели мотивацию защищать европейские ценности.

Источник: выступление Зеленского на Международном форуме безопасности в Братиславе перед руководителями Европейского Союза

Прямая речь Зеленского: "Оружие – это, правда, "номер один". Оружие – оно разное. Мы говорим не только об артиллерии, мы говорим не только о разных ракетных системах. Мы говорим о том оружии, которое объединяет наш народ. Потому что сам по себе наш народ и единство любого народа – это самое главное оружие любого государства. И объединение народа зависит от мотивации.

Реклама:

И если вы не будете уставать нас поддерживать духом, силой, политически – украинский народ тоже не устанет защищать те же ценности.

Когда мы говорим: чем помочь? Мы все понимаем, что вопрос членства в Европейском Союзе решается не за один день и не через месяц – это понятно. Сейчас одной из таких мотиваций для объединения наших людей и веры – веры, что Европа действительно считает нас родными, сильными, мощными. Такая мотивация является кандидатство в члены Европейского Союза.

Кто-то из лидеров говорит: "Это просто техническая вещь. Подождите, придет время, подходящее время и наступит этот момент". Нет! Поверьте мне, я знаю, о чем я говорю. Уважение – это большая мотивация. И часть этого уважения это чувствовать себя родными. Кандидатство в члены ЕС – это такая мелочь, но для нас она предельно важна. Для кого-то из лидеров – это мелочь, для членов ЕС – это пройденный этап, а для нас – мотивация. Не забывайте о таких мотивациях!"

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Ведущий конференции спросил Зеленского, чем европейские лидеры могут помочь Украине уже прямо сейчас.

Президент призвал лидеров ЕС быть объединенными в поддержку Украины. Зеленский обеспокоен тем, что при принятии очередного пакета санкций ЕС против России были сигналы определенного раскола.

Он дополнил свой тезис, что у украинского народа есть длительная история отношений с частью народов ЕС. И лидеры таких государств не могут решаться заигрывать с Россией в ущерб историческим связям своего народа с украинцами и Украиной.

В зале присутствовала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен, которая публично поддерживает предоставление Украине статуса "кандидата в члены ЕС" на саммите лидеров в июне.

Читайте также: Финансирование и толчок к реформам: что даст Украине статус кандидата на членство в ЕС

Кандидатский статус для Украины: аргументы в пользу и ущерб Киеву | Европейская правда

Предыстория:

  • Премьер-министр Италии Марио Драги заявил 31 мая, что все крупные страны ЕС, кроме Италии, против предоставления Украине статуса "кандидата в члены ЕС" уже в июне этого года.
  • Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил в мае, что вероятность получения Украиной статуса страны-кандидата в ЕС невелика.
  • Ранее президент Зеленский заявлял, что Украина не согласится на какие-либо другие альтернативные предложения вместо статуса "страны-кандидата на вступление в ЕС", включая разные механизмы "кандидата в кандидаты".
  • 9 мая президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с пространной речью в Европарламенте, где призвал провести реформу Евросоюза, а тем временем создать альтернативные механизмы сотрудничества с внеблоковыми странами, которые вовлекли бы их в европейское пространство. В Офисе президента назвали это "хорошей миной при плохой игре".
  • 30 мая министр иностранных дел Франции Катрин Колонна подробно рассказала своему украинскому коллеге Дмитрию Кулебе, что имел в виду Макрон. После этого разговора Кулеба сказал, что он "доволен услышанным".

Темы: ЕСевроинтеграцияЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
ЕС
Фон дер Ляйен предложила на должность еврокомиссара главу МИД Нидерландов
"Не сосредоточены на дате": Еврокомиссия не готова к расширению ЕС до 2030 года
Кулеба раскритиковал намерения государств ЕС продлить запрет на зерно из Украины
Последние новости
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
Все новости...
Реклама: