Статус кандидаты в члены ЕС для нас не мелочь, а мотивация бороться – Зеленский

Президент Владимир Зеленский попросил лидеров Европейского Союза не упустить исторический шанс предоставить Украине статус страны-кандидата в члены ЕС, чтобы украинские защитники имели мотивацию защищать европейские ценности.

Источник: выступление Зеленского на Международном форуме безопасности в Братиславе перед руководителями Европейского Союза

Прямая речь Зеленского: "Оружие – это, правда, "номер один". Оружие – оно разное. Мы говорим не только об артиллерии, мы говорим не только о разных ракетных системах. Мы говорим о том оружии, которое объединяет наш народ. Потому что сам по себе наш народ и единство любого народа – это самое главное оружие любого государства. И объединение народа зависит от мотивации.

Реклама:

И если вы не будете уставать нас поддерживать духом, силой, политически – украинский народ тоже не устанет защищать те же ценности.

Когда мы говорим: чем помочь? Мы все понимаем, что вопрос членства в Европейском Союзе решается не за один день и не через месяц – это понятно. Сейчас одной из таких мотиваций для объединения наших людей и веры – веры, что Европа действительно считает нас родными, сильными, мощными. Такая мотивация является кандидатство в члены Европейского Союза.

Кто-то из лидеров говорит: "Это просто техническая вещь. Подождите, придет время, подходящее время и наступит этот момент". Нет! Поверьте мне, я знаю, о чем я говорю. Уважение – это большая мотивация. И часть этого уважения это чувствовать себя родными. Кандидатство в члены ЕС – это такая мелочь, но для нас она предельно важна. Для кого-то из лидеров – это мелочь, для членов ЕС – это пройденный этап, а для нас – мотивация. Не забывайте о таких мотивациях!"

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Ведущий конференции спросил Зеленского, чем европейские лидеры могут помочь Украине уже прямо сейчас.

Президент призвал лидеров ЕС быть объединенными в поддержку Украины. Зеленский обеспокоен тем, что при принятии очередного пакета санкций ЕС против России были сигналы определенного раскола.

Он дополнил свой тезис, что у украинского народа есть длительная история отношений с частью народов ЕС. И лидеры таких государств не могут решаться заигрывать с Россией в ущерб историческим связям своего народа с украинцами и Украиной.

В зале присутствовала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен, которая публично поддерживает предоставление Украине статуса "кандидата в члены ЕС" на саммите лидеров в июне.

Читайте также: Финансирование и толчок к реформам: что даст Украине статус кандидата на членство в ЕС

Кандидатский статус для Украины: аргументы в пользу и ущерб Киеву | Европейская правда

Предыстория: