Статус кандидаты в члены ЕС для нас не мелочь, а мотивация бороться – Зеленский
Президент Владимир Зеленский попросил лидеров Европейского Союза не упустить исторический шанс предоставить Украине статус страны-кандидата в члены ЕС, чтобы украинские защитники имели мотивацию защищать европейские ценности.
Источник: выступление Зеленского на Международном форуме безопасности в Братиславе перед руководителями Европейского Союза
Прямая речь Зеленского: "Оружие – это, правда, "номер один". Оружие – оно разное. Мы говорим не только об артиллерии, мы говорим не только о разных ракетных системах. Мы говорим о том оружии, которое объединяет наш народ. Потому что сам по себе наш народ и единство любого народа – это самое главное оружие любого государства. И объединение народа зависит от мотивации.
И если вы не будете уставать нас поддерживать духом, силой, политически – украинский народ тоже не устанет защищать те же ценности.
Когда мы говорим: чем помочь? Мы все понимаем, что вопрос членства в Европейском Союзе решается не за один день и не через месяц – это понятно. Сейчас одной из таких мотиваций для объединения наших людей и веры – веры, что Европа действительно считает нас родными, сильными, мощными. Такая мотивация является кандидатство в члены Европейского Союза.
Кто-то из лидеров говорит: "Это просто техническая вещь. Подождите, придет время, подходящее время и наступит этот момент". Нет! Поверьте мне, я знаю, о чем я говорю. Уважение – это большая мотивация. И часть этого уважения это чувствовать себя родными. Кандидатство в члены ЕС – это такая мелочь, но для нас она предельно важна. Для кого-то из лидеров – это мелочь, для членов ЕС – это пройденный этап, а для нас – мотивация. Не забывайте о таких мотивациях!"
Детали: Ведущий конференции спросил Зеленского, чем европейские лидеры могут помочь Украине уже прямо сейчас.
Президент призвал лидеров ЕС быть объединенными в поддержку Украины. Зеленский обеспокоен тем, что при принятии очередного пакета санкций ЕС против России были сигналы определенного раскола.
Он дополнил свой тезис, что у украинского народа есть длительная история отношений с частью народов ЕС. И лидеры таких государств не могут решаться заигрывать с Россией в ущерб историческим связям своего народа с украинцами и Украиной.
В зале присутствовала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен, которая публично поддерживает предоставление Украине статуса "кандидата в члены ЕС" на саммите лидеров в июне.
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Кандидатский статус для Украины: аргументы в пользу и ущерб Киеву | Европейская правда
Предыстория:
- Премьер-министр Италии Марио Драги заявил 31 мая, что все крупные страны ЕС, кроме Италии, против предоставления Украине статуса "кандидата в члены ЕС" уже в июне этого года.
- Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил в мае, что вероятность получения Украиной статуса страны-кандидата в ЕС невелика.
- Ранее президент Зеленский заявлял, что Украина не согласится на какие-либо другие альтернативные предложения вместо статуса "страны-кандидата на вступление в ЕС", включая разные механизмы "кандидата в кандидаты".
- 9 мая президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с пространной речью в Европарламенте, где призвал провести реформу Евросоюза, а тем временем создать альтернативные механизмы сотрудничества с внеблоковыми странами, которые вовлекли бы их в европейское пространство. В Офисе президента назвали это "хорошей миной при плохой игре".
- 30 мая министр иностранных дел Франции Катрин Колонна подробно рассказала своему украинскому коллеге Дмитрию Кулебе, что имел в виду Макрон. После этого разговора Кулеба сказал, что он "доволен услышанным".