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Глава МИД Германии высказалась за реформу ЕС перед новым расширением

"Европейская правда"Четверг, 2 июня 2022, 21:39

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок высказалась за реформу Евросоюза, в частности, отказ от принципа единогласия для решений во внешней политике, перед расширением блока.

Как сообщает "Европейская правда", её заявление приводит МИД Германии.

"Если мы хотим продолжить развивать и расширять Европейский Союз, то не можем просто доставить еще три стула в круг. Нужно углубить и реформировать ЕС… Это должно включать, в том числе, отказ от принципа единогласия во внешней политике ЕС. А несколько стран-членов уже могут перейти к механизму углубленного сотрудничества (интеграции в определенной сфере - ЕН). Мы должны использовать этот инструмент", - отметила Анналена Бербок.

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Она призвала также поскорее открыть переговоры о членстве Албании и Северной Македонии.

"Это то, что мы пообещали, и мы не можем дальше держать страны Западных Балкан на этом же этапе", - подчеркнула Бербок.

Ранее в этот же день Бербок заявила, что поддерживает предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС и Евросоюз сейчас "не может захлопнуть двери перед Украиной".

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Как сообщалось, лидеры ЕС согласились на июньской встрече рассмотреть заявки Украины, Грузии и Молдовы на членство в блоке. Однако среди стран ЕС нет единогласия по поводу предоставления Украине кандидатского статуса.

Темы: ЕСГерманияевроинтеграция
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