Главы МИД США и Британии обсудили дальнейшую помощь Украине
Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Британии Лиз Трасс обсудили дальнейшую помощь Украине, включая вопросы РСЗО и блокады Россией черноморских портов.
Об этом сообщает "Европейская правда".
"Мы согласились, что должны сохранять решимость в вопросе санкций, предоставлять Украине военную поддержку - в том числе реактивные системы залпового огня, и остановить Россию, чтобы она не использовала угрозу голода как оружие, причиняя вред самым бедным странам мира", - рассказала о разговоре Лиз Трасс.
Spoke with @SecBlinken The 🇬🇧 & 🇺🇸 are working with our allies to support Ukraine against Putin’s illegal war.— Liz Truss (@trussliz) June 2, 2022
We agreed we must:
➡️ Stand firm on sanctions
➡️ Back Ukraine with military support inc MLRS
➡️ Stop Russia from weaponising hunger & harming the world’s poorest pic.twitter.com/q1yCqG8JZT
Блинкен со своей стороны отметил, что обсуждали дальнейшую поддержку Украины и варианты решения по продовольственному кризису.
"США и Британия тесно сотрудничают для того, чтобы минимизировать глобальное влияние войны, которую президент Путин начал по своему выбору", – отметил он.
Напомним, на днях западные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Британия хочет передать Украине РСЗО M270 с дальностью 80 км.
США 1 июня официально объявили новый пакет помощи Украине, в который впервые вошли ракетные системы HIMARS.