Главы МИД США и Британии обсудили дальнейшую помощь Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Британии Лиз Трасс обсудили дальнейшую помощь Украине, включая вопросы РСЗО и блокады Россией черноморских портов.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Мы согласились, что должны сохранять решимость в вопросе санкций, предоставлять Украине военную поддержку - в том числе реактивные системы залпового огня, и остановить Россию, чтобы она не использовала угрозу голода как оружие, причиняя вред самым бедным странам мира", - рассказала о разговоре Лиз Трасс.

Spoke with @SecBlinken The 🇬🇧 & 🇺🇸 are working with our allies to support Ukraine against Putin’s illegal war.



We agreed we must:

➡️ Stand firm on sanctions

➡️ Back Ukraine with military support inc MLRS

➡️ Stop Russia from weaponising hunger & harming the world’s poorest pic.twitter.com/q1yCqG8JZT