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Главы МИД США и Британии обсудили дальнейшую помощь Украине

"Европейская правда"Четверг, 2 июня 2022, 22:22

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Британии Лиз Трасс обсудили дальнейшую помощь Украине, включая вопросы РСЗО и блокады Россией черноморских портов.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Мы согласились, что должны сохранять решимость в вопросе санкций, предоставлять Украине военную поддержку - в том числе реактивные системы залпового огня, и остановить Россию, чтобы она не использовала угрозу голода как оружие, причиняя вред самым бедным странам мира", - рассказала о разговоре Лиз Трасс.

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Блинкен со своей стороны отметил, что обсуждали дальнейшую поддержку Украины и варианты решения по продовольственному кризису.

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"США и Британия тесно сотрудничают для того, чтобы минимизировать глобальное влияние войны, которую президент Путин начал по своему выбору", – отметил он.

Напомним, на днях западные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Британия хочет передать Украине РСЗО M270 с дальностью 80 км.

США 1 июня официально объявили новый пакет помощи Украине, в который впервые вошли ракетные системы HIMARS.

Темы: СШАВеликобританияоружие
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