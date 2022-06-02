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Днепропетровщина: российские оккупанты обстреляли Зеленодольскую громаду

Денис КарловскийЧетверг, 2 июня 2022, 22:50
Днепропетровщина: российские оккупанты обстреляли Зеленодольскую громаду
марьянское на карте

Российские оккупанты обстреляли из артиллерии село Марьянское в Зеленодольской общине на берегу Днепра.

Источник: глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко

Прямая речь Резниченко: "Враг обстрелял из артиллерии Зеленодольскую громаду.

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Прицельно ударил по Марьянскому. Несколько раз. Целенаправленно уничтожал населенный пункт".

Детали: В результате атаки ранения получили двое несовершеннолетних и их мать.

Полностью разрушены два дома, еще несколько повреждено. Из строя выведен газопровод и электросети.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • На ночь на 2 июня российские захватчики обстреляли из артиллерии Зеленодольскую и Апостоловскую общины.
  • Взрывотехники обнаружили около 40 современных кассетных снарядов на территории одного из районов Днепропетровской области после артиллерийского удара российских оккупантов.

Темы: Днепропетровская областьобстрелжертвыКривой Рог
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