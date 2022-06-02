Днепропетровщина: российские оккупанты обстреляли Зеленодольскую громаду
Четверг, 2 июня 2022, 22:50
Российские оккупанты обстреляли из артиллерии село Марьянское в Зеленодольской общине на берегу Днепра.
Источник: глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко
Прямая речь Резниченко: "Враг обстрелял из артиллерии Зеленодольскую громаду.
Прицельно ударил по Марьянскому. Несколько раз. Целенаправленно уничтожал населенный пункт".
Детали: В результате атаки ранения получили двое несовершеннолетних и их мать.
Полностью разрушены два дома, еще несколько повреждено. Из строя выведен газопровод и электросети.
Предыстория:
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