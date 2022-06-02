Днепропетровщина: российские оккупанты обстреляли Зеленодольскую громаду

Российские оккупанты обстреляли из артиллерии село Марьянское в Зеленодольской общине на берегу Днепра.

Источник: глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко

Прямая речь Резниченко: "Враг обстрелял из артиллерии Зеленодольскую громаду.

Реклама:

Прицельно ударил по Марьянскому. Несколько раз. Целенаправленно уничтожал населенный пункт".

Детали: В результате атаки ранения получили двое несовершеннолетних и их мать.

Полностью разрушены два дома, еще несколько повреждено. Из строя выведен газопровод и электросети.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: