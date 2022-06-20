Появилось видео "вышки Бойко" после удара ВСУ

В сети появилось видео одной из буровых установок присвоенного Россией "Черноморнефтегаза", которые еще называют "вышками Бойко" после ракетного удара ВСУ.

Источник: видео в Telegram журналиста Андрея Цаплиенко

Дословно: "Так выглядит одна из "вышек Бойко", по которой сегодня Украина нанесла удар".

Детали: На видео видны остатки пылающей вышки. Ее пытаются потушить из российских кораблей.

Что предшествовало: В понедельник Вооруженные силы Украины нанесли удар по буровым установкам присвоенного Россией "Черноморнефтегаза" (вышкам Бойко).

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