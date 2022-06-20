Появилось видео "вышки Бойко" после удара ВСУ
Понедельник, 20 июня 2022, 20:12
В сети появилось видео одной из буровых установок присвоенного Россией "Черноморнефтегаза", которые еще называют "вышками Бойко" после ракетного удара ВСУ.
Источник: видео в Telegram журналиста Андрея Цаплиенко
Дословно: "Так выглядит одна из "вышек Бойко", по которой сегодня Украина нанесла удар".
Детали: На видео видны остатки пылающей вышки. Ее пытаются потушить из российских кораблей.
Что предшествовало: В понедельник Вооруженные силы Украины нанесли удар по буровым установкам присвоенного Россией "Черноморнефтегаза" (вышкам Бойко).
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- В 2014 году обе вышки отошли в собственность России, когда был аннексирован Крым. При этом они оставались на Одесском месторождении, которое находится гораздо ближе к материковой части Украины, чем к полуострову. В декабре 2015 года РФ отвела "вышки Бойка" поближе к Крыму.
- 23 декабря 2015 года Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство ГПУ об аресте "вышек Бойка" - буровых установок на черноморском шельфе, за которые семь лет назад Украина переплатила 400 млн долларов.
- В январе 2017 года украинский суд арестовал захваченные Россией буровые установки.