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Появилось видео "вышки Бойко" после удара ВСУ

Катерина ТищенкоПонедельник, 20 июня 2022, 20:12
скриншот видео

В сети появилось видео одной из буровых установок присвоенного Россией "Черноморнефтегаза", которые еще называют "вышками Бойко" после ракетного удара ВСУ.

Источник: видео в Telegram журналиста Андрея Цаплиенко

Дословно: "Так выглядит одна из "вышек Бойко", по которой сегодня Украина нанесла удар".

Детали: На видео видны остатки пылающей вышки. Ее пытаются потушить из российских кораблей.

Что предшествовало: В понедельник Вооруженные силы Украины нанесли удар по буровым установкам присвоенного Россией "Черноморнефтегаза" (вышкам Бойко).

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • В 2014 году обе вышки отошли в собственность России, когда был аннексирован Крым. При этом они оставались на Одесском месторождении, которое находится гораздо ближе к материковой части Украины, чем к полуострову. В декабре 2015 года РФ отвела "вышки Бойка" поближе к Крыму.
  • 23 декабря 2015 года Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство ГПУ об аресте "вышек Бойка" - буровых установок на черноморском шельфе, за которые семь лет назад Украина переплатила 400 млн долларов.
  • В январе 2017 года украинский суд арестовал захваченные Россией буровые установки.

Темы: Черное моревойна
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