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"Европейская правда"Вторник, 21 июня 2022, 15:28

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, в котором пригласил его посетить Украину.

Об этом глава государства сообщил в Twitter, пишет "Европейская правда".

"Провел плодотворный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Поблагодарил за поддержку суверенитета Украины и убежище для украинцев во время войны. Договорились развивать сотрудничество в сфере энергетики. Спасибо за поддержку статуса кандидата. Пригласил посетить Украину с визитом", - отметил Зеленский.

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Представитель Орбана Берталан Хаваши сообщил, что разговор касался преимущественно европейской интеграции Украины, приема в Венгрии украинских беженцев и "других сфер украинско-венгерского сотрудничества".

По его словам, венгерский премьер заверил в поддержке кандидатского статуса Украины и выступил за "скорейшее устранение бюрократических препятствий на пути членства Украины в ЕС". Орбан будет поддерживать эту позицию и на саммите ЕС 23-24 июня, добавил он в беседе с Зеленским.

Публично отношения между Зеленским и Орбаном оставались напряженными из-за позиции Венгрии в отношении санкций против России.

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После победы на выборах в апреле премьер-министр Венгрии даже назвал украинского президента в числе тех, кто мешал повторному избранию его партии.

А в июне спикер парламента Венгрии Ласло Кевер высказал мнение о "психических проблемах" у президента Украины Владимира Зеленского из-за того, что он решительно, иногда жестко просит партнеров о поддержке.

Тем не менее Венгрия поддержала шестой пакет санкций против России и ранее говорила о поддержке предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС.

Темы: ВенгрияЗеленский
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