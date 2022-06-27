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ВСУ на востоке за сутки уничтожили более 100 захватчиков, вражеские склады боеприпасов и технику

Понедельник, 27 июня 2022, 00:46
украинские военные, фото: Генштаб

На восточных рубежах защиты украинские военные в воскресенье уничтожили 106 оккупантов, два российских склада боеприпасов и вражескую технику.

Источник: ОТГ "Восток"

Дословно: "Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восход".

Детали: В воскресенье, 20 июня, потери врага составили:

  • личного состава – 106
  • танков – 1
  • БТР – 1
  • МТЛБ – 2
  • артиллерийских систем – 2
  • минометов – 5
  • АТТ – 7
  • БПЛА – 2
  • состав с б/п – 2.

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Темы: войнаВооруженные силы
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