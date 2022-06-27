ВСУ на востоке за сутки уничтожили более 100 захватчиков, вражеские склады боеприпасов и технику
Понедельник, 27 июня 2022, 00:46
На восточных рубежах защиты украинские военные в воскресенье уничтожили 106 оккупантов, два российских склада боеприпасов и вражескую технику.
Источник: ОТГ "Восток"
Дословно: "Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восход".
Детали: В воскресенье, 20 июня, потери врага составили:
- личного состава – 106
- танков – 1
- БТР – 1
- МТЛБ – 2
- артиллерийских систем – 2
- минометов – 5
- АТТ – 7
- БПЛА – 2
- состав с б/п – 2.
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