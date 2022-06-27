Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Число погибших в Кременчуге достигло 10 – начальник ОВА

Денис КарловскийПонедельник, 27 июня 2022, 19:33
уничтоженный трц в кременчуге вследствие ракетного удара россиян. фото: дмитрий лунин

Число погибших в результате ракетного удара россиян в Кременчуге возросло до 10.

Источник: глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин

Прямая речь Лунина: "10 погибших и более 40 человек получили ранения и травмы – такая ситуация в Кременчуге в результате ракетных обстрелов в настоящее время".

Детали: Глава администрации сообщил, что пока дополнительной потребности в крови для пострадавших в больницах нет.

Спасатели продолжают тушить пожар на месте ракетного удара.

Кроме ТРЦ российские ракеты попали также в городской стадион.

Дополняется...

ВИДЕО ДНЯ
Темы: КременчугПолтавская областьжертвыобстрел
Главное сегодня

Притула рассказал, на что потратит деньги, которые собрали на Байрактары

На Славянском направлении ВСУ остановили и отбросили врага назад – сводка

Обновлено от 00.44Удар по ТРЦ в Кременчуге: количество погибших возросло до 18

Юг: ВСУ нанесли по врагу пять авиаударов

Рейтинговое агентство Moody's объявило дефолт России

У украинцев не возьмут 600 миллионов гривень на Байрактары, а отдадут три БПЛА бесплатно

Все новости...
Кременчуг
Зеленский об ударе в ТРЦ Кременчуга: Число жертв невозможно даже представить
Россияне ударили ракетами по людному месту в Кременчуге: есть погибшие
Тендер на 11 миллиардов: турецкая компания построит мост в Кременчуге
Последние новости
10:26
Медведев заявил, что любую попытку "посягнуть" на Крым РФ расценит как объявление войны
10:03
видеоПобеда неизбежна – Зеленский поздравил украинцев с Днем Конституции
09:56
Укрпочта открывает свой магазин на Amazon
09:51
Удар по Кременчугу: вторая ракета повредила здания предприятия
09:43
Регулятор обновил список сомнительных инвестпроектов
09:31
Николаев подвергся массированному ракетному обстрелу, под Запорожьем был удар из РСЗО
09:30
США давят на Кипр по поводу запрета поставок нефти из РФ третьим странам – Bloomberg
09:27
Оккупанты ударили по Очакову: есть погибшие и раненые
09:16
Британская разведка рассказала о признаках истощения ресурса сил РФ
09:11
ВСУ уже уничтожили более 35 тысяч оккупантов и 185 вертолетов
Все новости...