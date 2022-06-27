Число погибших в Кременчуге достигло 10 – начальник ОВА

Число погибших в результате ракетного удара россиян в Кременчуге возросло до 10.

Источник: глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин

Прямая речь Лунина: "10 погибших и более 40 человек получили ранения и травмы – такая ситуация в Кременчуге в результате ракетных обстрелов в настоящее время".

Детали: Глава администрации сообщил, что пока дополнительной потребности в крови для пострадавших в больницах нет.

Спасатели продолжают тушить пожар на месте ракетного удара.

Кроме ТРЦ российские ракеты попали также в городской стадион.

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