Число погибших в Кременчуге достигло 10 – начальник ОВА
Понедельник, 27 июня 2022, 19:33
Число погибших в результате ракетного удара россиян в Кременчуге возросло до 10.
Источник: глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин
Прямая речь Лунина: "10 погибших и более 40 человек получили ранения и травмы – такая ситуация в Кременчуге в результате ракетных обстрелов в настоящее время".
Детали: Глава администрации сообщил, что пока дополнительной потребности в крови для пострадавших в больницах нет.
Спасатели продолжают тушить пожар на месте ракетного удара.
Кроме ТРЦ российские ракеты попали также в городской стадион.
Дополняется...
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