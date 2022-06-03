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США объяснили, как Украина может использовать предоставленное ими оружие

Ольга ГлущенкоПятница, 3 июня 2022, 02:26
США объяснили, как Украина может использовать предоставленное ими оружие
Нед Прайс, фото: getty images

Оружием, предоставленным Штатами, Украина имеет право отвечать на российскую агрессию, при этом Киев пообещал не поражать цели западным оружием на территории России.

Источник: пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс во время брифинга, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Украина имеет полное право отвечать на российскую агрессию".

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"Украина имеет полное право, равно как и любая другая страна, защищать свою территорию. Именно поэтому мы обеспечили поставки оборонного оружия".

"Это правда, что мы получили заверения от наших украинских партнеров, что они не будут использовать эти вооружения для поражения целей на территории России".

Детали: Прайс назвал "печальной" реальность, которая заключается в том, что "российские войска развернуты внутри Украины в районах, расположенных достаточно далеко от российской границы".

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Итак, подчеркнул представитель Госдепа, на каждом этапе боевых действий в Украине США и другие страны обеспечивали украинских партнеров именно тем, что они спрашивали.

"Наша цель в этом – сделать все, что в наших силах, чтобы положить конец этой войне", - отметил чиновник.

Он заверил, что Соединенные Штаты будут усиливать позиции Украины, как на поле боя, так и за столом переговоров.

"Но мы также хотим быть осторожными и обеспечить, что ни мы, ни международное общество не будем делать ничего, что может без лишней необходимости продолжить этот конфликт", - добавил Прайс. Он подчеркнул, что сейчас именно Россия пытается продолжить войну.

"Если Украина сегодня прекратит бороться, то уже завтра не будет суверенного, независимого государства Украина. Если Россия прекратит боевые действия сегодня, то не будет войны", - резюмировал представитель Госдепартамента США.

Предыстория:

  • Президент США Джо Байден 1 июня объявил о предоставлении Украине нового пакета помощи безопасности, который включает высокомобильные ракетные артиллерийские системы (HIMARS).
  • РСЗО, о которых упорно просила Украина, предоставляют с политическим обязательством не применять это оружие по целям на территории России.
  • Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Россия будет стрелять по центрам принятия Украиной решений и грозится, что эти центры находятся не в Киеве.

Темы: СШАоружиевойна
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