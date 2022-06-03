День Луганщины: глава ОВА очертил уничтожения россиянами в области

дом в Луганской области после обстрелов россиянами, фото: Луганская ОВА

В День Луганской области глава военной администрации Сергей Гайдай указал, что россияне уничтожили дороги, детсады, школы и "устанавливают свою власть, унижая настоящих патриотов".

Источник: Гайдай в Telegram

Прямая речь: "И, несмотря на все заявления рашистов, Луганщина встречает свой День рождения под Украинским флагом!"

100 дней они ровняют с землей все, что отличало Луганскую область от так называемой "ЛНР".

"Цена русского мира: более 400 км разбитых дорог европейского уровня. Почти 70 современных школ и 50 детских садов".

Детали: Также Гайдай сообщил, что россияне уничтожили 33 больницы и 237 сельских амбулаторий, оборудованных по последнему слову медицинской техники.

В то же время ангиографы, аппараты УЗИ и КТ вывозятся в "народную республику".

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"Они устанавливают свою власть, унижая настоящих патриотов, и снимают ролики с предателями Украины. Но мы становимся только сильнее! Ненависть к врагу и вера в нашу Победу делают нас несокрушимыми", – отметил Гайдай.