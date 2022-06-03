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Криворожский район: россияне обстреляли Марьянское, ранены дети

Ирина БалачукПятница, 3 июня 2022, 08:31

Вечером 2 июня россияне обстреляли село Марьянское Криворожского района, в результате чего получили ранения 3 людей, полностью разрушены несколько частных домов. 

Источник: глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул в Telegram 

Прямая речь Вилкула: "По вечерним прилетам в Марьянское: полностью разрушены несколько частных домов, газопровод, системы электроснабжения. Пожар потушен.

Пострадавшие – женщина 35 лет, двое детей – 5 и 10 лет. Легкие. Медицинская помощь оказана".

Детали: В самом Кривом Роге ситуация на утро 3 июня полностью контролируемая.

Также, по словам Вилкула, из 10-ти населенных пунктов Криворожского района, в которых из-за грозы выбило освещение, 6 – подключено, по 4-м – работают энергетики.

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Темы: Днепропетровская областьвойна
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