Президент Сербии заявил, что запланированный визит Лаврова "усложняется"

Планируемый визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Белград, объявленный в СМИ на 7 июня, "усложняется".

Об этом заявил в четверг президент Сербии Александр Вучич, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

"Ситуация вокруг приезда Лаврова усложняется во всех смыслах, я пока не готов об этом говорить, но усложняется. Вопрос в том, как приедет Лавров, увидим", – сказал Вучич.

Журналисты спросили его, означает ли возможность приезда Лаврова посетить их страну, что канцлер Германии Олаф Шольц откажется от согласованного визита 10 июня и будет ли это плохой новостью для Сербии.

Вучич ответил, что "это будет трагедия", если канцлер не приедет, но выразил надежду, что этого не произойдет.

"Представьте, что канцлер Германии должен посетить страну, а потом говорит, что он не хочет или не может посещать… Возможность есть всегда, но я надеюсь, что этого не произойдет. Увидим… сначала приедет Лавров, а потом увидим… но есть и реакция из других стран", – сказал он.

Выступая на форуме GLOBSEC 2022, Вучич сказал, что Сербия работает с ЕС над диверсификацией поставок газа, и что Трансадриатический (TAP) и Трансанатолийский (TANAP) газопроводы рассматриваются как источники.

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Он также отметил, что Сербия всегда полностью зависела от российского газа и работает с ЕС над стратегией диверсификации источников.

Относительно войны в Украине Вучич сказал, что Сербия не присоединилась к России, заявив, что она четко осудила нападение на Украину "юридическим и политическим путем". Хотя он признал, что Сербия еще не вводила санкции против России.

Недавно переизбранный на пост президента Александр Вучич ранее жаловался, что Сербия сталкивается с растущим давлением со всех сторон, но ясно дал понять, что не собирается менять курс.

Вучич укрепил связи Сербии с Россией, недавно согласившись на всеобъемлющее газовое соглашение именно в тот момент, когда ЕС проголосовал за эмбарго на российскую нефть.