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Медведев: Отказ договариваться грозит Украине утратой суверенитета

Ирина БалачукПятница, 3 июня 2022, 09:29
Дмитрий Медведев. Фото verelq.am

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что отказ Украины договариваться с Россией ведет к уменьшению шансов на дипломатическое урегулирование конфликта и грозит Украине утратой суверенитета.

Источник: Медведев в интервью телеканалу Al Jazeera, которое цитирует российский "Интерфакс"

Прямая речь Медведева: "Чем это грозит? Понятно, чем. К сожалению, это связано и с жертвами, и с разрушениями, и в конечном счёте Украина может потерять и дополнительные территории в результате того, что происходит. В конечном счёте это грозит Украине, – отказ договариваться, – по сути одним – утратой национального суверенитета".

Детали: По словам зампреда Совбеза РФ, некоторое время назад Украина проявила желание "договариваться по ключевым моментам, причём на относительно, на наш взгляд, реалистической позиции".

Медведев пояснил, эта позиция заключалась в том, "чтобы признать реалии: и территориальные реалии (аннексию Крыма т оккупацию Донбасса – ред.), и реалии, связанные с участием в международных организациях, включая и военные блоки (отказаться от участия в НАТО и проводить нейтральную политику в этом направлении – ред.)"

Также по словам Медведева, Украина во время встреч двух делегаций и на белорусской земле, и в Стамбуле, и в онлайн режиме якобы сначала соглашалась "провести частичную демилитаризацию и провести целый ряд других важных вещей".  

Но позже, по словам зампреда Совбеза РФ, якобы "под влиянием тех призывов, которые Киев слышит из Вашингтона и Брюсселя", Украина переговоры приостановила.

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И сейчас Медведев считает, что "шансы на политическое урегулирование ситуации ухудшаются".

Почему это важно: Россия напала на Украину 24 февраля, аргументируя это тем, что это Украина якобы готовилась напасть на РФ.

Президент России ведет очень агрессивную войну в Украине – оккупанты обстреливают мирные населенные пункты и гражданскую инфраструктуру (включая школы и больницы), убивают мирных жителей и стирают целые села и города с лица земли.

Российские солдаты берут в плен и пытают гражданских лиц, мародерствуют и насилуют женщин и детей.

Оккупанты всячески блокируют эвакуацию людей, из захваченных населенных пунктов, обстреливая даже скорые, эвакуационные и волонтерские машины.

Массовые жестокие убийства мирных жителей, невыполнение договоренностей по зеленым коридорам для эвакуации, зверства россиян в Буче и Мариуполе привели к тому, что переговоры стали на паузу.  

Президент Владимир Зеленский считает, что есть смысл говорить только с Владимиром Путиным, потому что в России другие люди ничего не решают.  

Темы: переговорыУкраинаРосcия
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