Защитники уже уничтожили около 31 тысячи оккупантов
Пятница, 3 июня 2022, 09:48
Россия в войне с Украиной уже потеряла 30 950 военных, 1 367 танков, 661 артиллерийскую систему и 121 крылатую ракету.
Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 03.06 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 30 950 (+100) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1 367 (+4) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3 366 (+12) ед,
- артиллерийских систем – 661 (+14) ед,
- РСЗО – 207 (+0) ед,
- средств ПВО – 95 (+0) ед,
- самолетов – 210 (+0) ед,
- вертолетов – 175 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 535 (+14) ед,
- крылатых ракет – 121 (+1),
- кораблей/катеров – 13 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 329 (+4) ед,
- специальной техники – 51 (+0).
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.