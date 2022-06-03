Защитники уже уничтожили около 31 тысячи оккупантов

Россия в войне с Украиной уже потеряла 30 950 военных, 1 367 танков, 661 артиллерийскую систему и 121 крылатую ракету.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 03.06 ориентировочно составили:

Реклама:

личного состава – около 30 950 (+100) человек ликвидировано,

танков ‒ 1 367 (+4) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3 366 (+12) ед,

артиллерийских систем – 661 ​​(+14) ед,

РСЗО – 207 (+0) ед,

средств ПВО – 95 (+0) ед,

самолетов – 210 (+0) ед,

вертолетов – 175 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 535 (+14) ед,

крылатых ракет – 121 (+1),

кораблей/катеров – 13 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 329 (+4) ед,

специальной техники – 51 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.