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Президент Грузии жалеет, что Зеленского не пригласили выступить в грузинском парламенте

"Европейская правда"Пятница, 3 июня 2022, 09:50

Грузинский президент Саломе Зурабишвили заявила, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следовало предоставить возможность выступить в парламенте Грузии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает "Грузия Online".

"Мы, наверное, одна из немногих стран в Европе, где Зеленскому не было предоставлено возможности выступить с речью в парламенте. Ведь это не требует ничего другого, кроме тотальной моральной солидарности! Нам нужно было пригласить Зеленского в парламент Грузии", - сказала Зурабишвили в эфире телеканала Palitra News.

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По словам президентки, от Грузии никто не просит проявления такой солидарности с Украиной, которая стране не под силу.

На вопрос ведущей, месседж ли это власти, правительству и парламентской команде, когда она говорит о проявлении тотальной солидарности, Саломе Зурабишвили заявила, что она "ни в кого не собирается пускать стрелы".

"Кто воспримет это как стрелу в свой адрес, пусть воспринимает. Я говорю, что нам нужно было пригласить Зеленского в парламент Грузии! Это всем понятно", - сказала Зурабишвили.

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По ее словам, также 26 мая, в День независимости Грузии, проведенный под эгидой евроинтеграции, на фасаде парламента, на котором были вывешены флаги ЕС и Грузии, нужно было поднять и флаги Украины и Молдовы.

"Не важно, предлагала ли я это правящей команде. Если это трио вместе идет в направлении евроинтеграции, а Украина – это главная сегодняшняя причина ускорения этого процесса, пожалуй, нам нужно это признать и знать, как быть благодарными", - заявила президент Грузии.

На днях премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили настаивал, что государство оказывает Украине политическую, дипломатическую и гуманитарную поддержку в борьбе с российской агрессией.

Напомним, власти Грузии отказались вводить санкции против России на том основании, что они противоречат "национальным интересам" Грузии и нанесут больше вреда грузинскому народу, чем Москве.

В первые дни войны России против Украины премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что санкции не являются эффективным средством и что "никто не может остановить бомбардировки Украины".

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Темы: ГрузияЗеленскиймеждународная общественность
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