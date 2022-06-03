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Киевский фуникулер закрывают на ремонт

Ирина БалачукПятница, 3 июня 2022, 10:21
Фото КГВА

Киевский фуникулер закрывают на плановый ремонт, чтобы он был готовым при первой возможности принять посетителей.

Источник: сайт Киевской городской администрации со ссылкой на заместителя главы КГГА Николая Поворозника

Прямая речь Поворозника: "Сейчас кроме консервации художественных элементов фуникулера стоит вопрос планового ежегодного ремонта, который должен проходить подъемник. Поэтому сейчас фуникулер закроется на плановый ремонт, чтобы при первой возможности открыть двери для посетителей".

Детали: Чиновник напомнил, что с начала полномасштабной агрессии России перед Киевом встал вопрос функционирования фуникулера не только как общественного транспорта, но и как памятника.

Особенно ценно украшение вестибюлей – витражи в исполнении украинских художников Валентина Задорожного и Николая Шкарапуты.

По словам Поворозника, вопрос консервации памятника решили волонтеры. Витражи закрыли деревянными щитами, укрепили их огнестойким брезентом и оцинкованными железными листами.  

Темы: Киеввойнатранспорт
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