Киевский фуникулер закрывают на ремонт

Киевский фуникулер закрывают на плановый ремонт, чтобы он был готовым при первой возможности принять посетителей.

Источник: сайт Киевской городской администрации со ссылкой на заместителя главы КГГА Николая Поворозника

Прямая речь Поворозника: "Сейчас кроме консервации художественных элементов фуникулера стоит вопрос планового ежегодного ремонта, который должен проходить подъемник. Поэтому сейчас фуникулер закроется на плановый ремонт, чтобы при первой возможности открыть двери для посетителей".

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Детали: Чиновник напомнил, что с начала полномасштабной агрессии России перед Киевом встал вопрос функционирования фуникулера не только как общественного транспорта, но и как памятника.

Особенно ценно украшение вестибюлей – витражи в исполнении украинских художников Валентина Задорожного и Николая Шкарапуты.

По словам Поворозника, вопрос консервации памятника решили волонтеры. Витражи закрыли деревянными щитами, укрепили их огнестойким брезентом и оцинкованными железными листами.