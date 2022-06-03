Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Киевский фуникулер закрывают на ремонт

Ирина БалачукПятница, 3 июня 2022, 10:21
Киевский фуникулер закрывают на ремонт
Фото КГВА

Киевский фуникулер закрывают на плановый ремонт, чтобы он был готовым при первой возможности принять посетителей.

Источник: сайт Киевской городской администрации со ссылкой на заместителя главы КГГА Николая Поворозника

Прямая речь Поворозника: "Сейчас кроме консервации художественных элементов фуникулера стоит вопрос планового ежегодного ремонта, который должен проходить подъемник. Поэтому сейчас фуникулер закроется на плановый ремонт, чтобы при первой возможности открыть двери для посетителей".

Реклама:

Детали: Чиновник напомнил, что с начала полномасштабной агрессии России перед Киевом встал вопрос функционирования фуникулера не только как общественного транспорта, но и как памятника.

Особенно ценно украшение вестибюлей – витражи в исполнении украинских художников Валентина Задорожного и Николая Шкарапуты.

По словам Поворозника, вопрос консервации памятника решили волонтеры. Витражи закрыли деревянными щитами, укрепили их огнестойким брезентом и оцинкованными железными листами.  

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Киеввойнатранспорт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Киев
В Киеве кафе и рестораны будут работать дольше
Доцент КПИ рассказывала студентам про "9 лет бомбили Донбасс": предстанет перед судом
Над Киевом ПВО уничтожила более 20 вражеских целей – КГВА
Последние новости
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
Все новости...
Реклама: