Одесская область: СБУ задержала 5 человек, которые поддерживали действия оккупантов

Служба безопасности Украины разоблачила в Одесской области 5 человек, которые поддерживали действия российских оккупантов и призвали к сотрудничеству с государством-агрессором.

Источник: Управление СБ Украины в Одесской области в Facebook

Дословно СБУ: "В Одесской области киберспециалисты СБУ разоблачили еще пятерых сторонников рашистского нашествия, которые публично оправдывали вооруженное вторжение России в Украину и поддерживали действия оккупантов.

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Фигуранты распространяли в запрещенных в Украине социальных сетях материалы, которые героизировали российских захватчиков и агитировали к сотрудничеству с государством-агрессором".

Фото СБУ

Детали: Во время санкционированных обысков по местам жительства сторонников России правоохранители изъяли компьютеры и мобильные терминалы с доказательствами противозаконной деятельности.

фото сбу

По данному факту расследуют уголовные производства по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ст.436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников) УКУ.

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Уже сообщили о подозрении трем коллаборантам. Обвинительные акты в отношении этих людей направили в суд.