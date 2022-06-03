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На выезде из Запорожья стоят сотни машин: нет движения из-за обстрелов

Роман ПетренкоПятница, 3 июня 2022, 11:26
ФОТО иллюстративное, ITC.UA

Выезд частного автотранспорта на временно оккупированные территории из Запорожья ограничен из-за обстрелов и размыв дороги.

Источник: Запорожская ОВА

Детали: Известно, что в очереди на выезд стоят сотни машин.

Выезд ограничен из-за опасности обстрелов со стороны врага и размыл дороги в селе Каменское.

Напомним: Российские оккупанты периодически перекрывают движение легковых автомобилей в захваченной Васильевке, которые хотят выехать на территорию, подконтрольную украинскому правительству.

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Темы: Запорожьеэвакуация
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