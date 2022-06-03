На выезде из Запорожья стоят сотни машин: нет движения из-за обстрелов

Выезд частного автотранспорта на временно оккупированные территории из Запорожья ограничен из-за обстрелов и размыв дороги.

Источник: Запорожская ОВА

Детали: Известно, что в очереди на выезд стоят сотни машин.

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Выезд ограничен из-за опасности обстрелов со стороны врага и размыл дороги в селе Каменское.

Напомним: Российские оккупанты периодически перекрывают движение легковых автомобилей в захваченной Васильевке, которые хотят выехать на территорию, подконтрольную украинскому правительству.