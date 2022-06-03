Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На выезде из Запорожья стоят сотни машин: нет движения из-за обстрелов

Роман ПетренкоПятница, 3 июня 2022, 11:26
На выезде из Запорожья стоят сотни машин: нет движения из-за обстрелов
ФОТО иллюстративное, ITC.UA

Выезд частного автотранспорта на временно оккупированные территории из Запорожья ограничен из-за обстрелов и размыв дороги.

Источник: Запорожская ОВА

Детали: Известно, что в очереди на выезд стоят сотни машин.

Реклама:

Выезд ограничен из-за опасности обстрелов со стороны врага и размыл дороги в селе Каменское.

Напомним: Российские оккупанты периодически перекрывают движение легковых автомобилей в захваченной Васильевке, которые хотят выехать на территорию, подконтрольную украинскому правительству.

Темы: Запорожьеэвакуация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Запорожье
На Черниговщине "Шахед" повредил горсовет, на Днепропетровщине – предприятие
Враг ночью атаковал Запорожье: повреждены 4 многоэтажки
Группа "Шахедов" атакует Запорожье: прогремели взрывы
Последние новости
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
Все новости...
Реклама: