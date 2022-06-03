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Оккупанты ставят под угрозу работу ЗАЭС

Мазуренко Алена Пятница, 3 июня 2022, 11:47

Российские оккупанты ставят под угрозу безопасную работу Запорожской АЭС, ведь на станции практически отсутствуют запчасти и расходные материалы.

Источник: главное управление разведки

Дословно: "На Запорожской АЭС сложилась критическая ситуация с обеспечением стабильной и безопасной работы станции. Практически отсутствуют запчасти и расходные материалы...

В настоящее время работа на станции ведется вахтенным методом. Продолжительность вахты составляет одну неделю.

Руководством РФ станции изучается возможность подключения станции к энергосистеме РФ. Впрочем, по техническим причинам это пока технически невозможно".

Детали: Сообщается, что личный состав российских войск, привлеченный в охране ЗАЭС, размещен в основном в гостинице "Украина" и в помещениях профилактория станции.

Также оккупанты занимают квартиры эвакуированных украинцев.

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На станции действует строгий пропускной режим. У каждой очередной смены изымают практически все личные вещи, особенно телефоны.

Во время захвата станции один из вражеских снарядов, выпущенных оккупантами, разорвался вблизи одного из энергоблоков.

В результате произошла утечка масла. Повреждение удалось отремонтировать, но персонал был вынужден залить в контур отработанное масло.

Темы: ЗАЭСоккупациявойнаРосcия
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