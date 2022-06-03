Посол Украины заявил, что Россия вывозит в Турцию украденное украинское зерно

Посол Украины в Турции Василий Боднарь назвал Турцию среди стран, куда Россия вывозит украденное украинское зерно.

Об этом посол сказал на брифинге журналистам, сообщает "Европейская правда".

"Россия нагло и беспрецедентно ворует украинское зерно и вывозит его из оккупированного Крыма в иностранные страны, в том числе в Турцию", - сказал Василий Боднар.

Он добавил, что обратился к турецкой стороне с просьбой помочь в решении этой проблемы.

Исправлено: начальная версия новости содержала некорректную интерпретацию прямой речи посла. Просим прощения у читателей.

Напомним, Украина вместе с партнерами обсуждает возможность создания международной миссии для разблокирования украинского морского экспорта и как первый шаг требует от России отвести свои силы в морской акватории вокруг Украины и предоставить гарантии о ненападении безопасности.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу анонсировал визит главы МИД России в Турцию 8 июня.

ВИДЕО ДНЯ

По его словам, на встрече с Лавровым, среди прочих, будет обсуждаться тема формирования коридора безопасности для поставки украинской пшеницы через Черное море.

Перед этим СМИ сообщали, что Анкара ведет переговоры с Киевом и Москвой об открытии коридора через Турцию для экспорта зерна из Украины.