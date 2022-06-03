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В ООН заявили, что в войне в Украине "не будет победителя"

"Европейская правда"Пятница, 3 июня 2022, 13:41

Помощник генерального секретаря ООН, координатор Организации по кризисной ситуации в Украине Амин Авад заявил, что во вторжении России в Украину "нет и не будет победителей".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление Авада по случаю 100 дней вторжения РФ в Украину.

Помощник генсека ООН подчеркнул, что война России против Украины является нарушением ее территориальной целостности и Устава Организации, а также "нанесла неприемлемый ущерб людям и повлияла почти на все сферы гражданской жизни".

"У этой войны нет и не будет победителей. Скорее мы стали свидетелями 100 дней того, что потеряно - жизней, домов, рабочих мест и будущего. Мы стали свидетелями разрушений в городах и городках, селах и селениях", - подчеркнул Авад.

Он добавил, что ООН продолжает гуманитарную поддержку людей, ставших жертвами войны, развязанной Россией. За последние 100 дней Организация оказала помощь почти 8 миллионам человек.

"В то же время ООН пользуется каждой возможностью смягчения глобальных последствий разрушительного влияния войны на продовольственную безопасность, стремясь разблокировать критически важную торговлю зерном и товарами потребления", - добавил помощник генсека ООН.

Он подчеркнул, что ООН стремится к мирному разрешению конфликта.

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"Прежде всего, нам нужен мир. Война должна завершиться сейчас же", - подытожил Авад.

Глава МИД Германии Анналена Бербок в колонке к 100 дням полномасштабного вторжения России призвала предоставлять оружие Украине, чтобы остановить Путина и снять угрозу новой агрессии России.

По мнению главы польского правительства Матеуша Моравецкого, то, что Россия за 100 дней войны еще не проиграла в войне против Украины, частично можно расценивать как ее победу.

Разведка Британии констатировала, что за 100 дней своего вторжения Россия не смогла достичь никакой стратегической цели в Украине, но имеет тактические успехи.

Темы: ООНвойна
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