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Лукашенко заявил генсеку ООН о готовности к транзиту украинского зерна через Беларусь

"Европейская правда"Пятница, 3 июня 2022, 15:04
самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко. фото: getty images

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко провел телефонный разговор с генсеком ООН Антониу Гуттерешем, говорили в том числе о вывозе зерна из Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство "Белта".

"Собеседники обсудили самые актуальные вопросы повестки дня, отдельно остановившись на вопросе вывоза зерна с территории Украины. Глава государства четко обозначил позицию на эту тему: Беларусь готова к поставке украинского зерна в балтийские порты через территорию нашей страны. Также Беларусь готова оказывать всяческую помощь по его перевалке белорусским железнодорожным транспортом, выделив для этого необходимые мощности", - говорится в сообщении.

Лукашенко предложил генеральному секретарю ООН за столом переговоров с участием представителей Беларуси, Украины и готовых предоставить порты балтийских стран, чтобы урегулировать проблемы вывоза зерна.

Однако для Лукашенко главное, чтобы эти порты (Германии, Польши, страны Балтии, России) были открыты и для белорусских товаров.

Отмечается, что Антониу Гутерреш попросил небольшую паузу на несколько дней, чтобы переговорить с руководством заинтересованных стран.

Напомним, Украина вместе с партнерами обсуждает возможность создания международной миссии для разблокирования украинского морского экспорта и как первый шаг требует от России отвести свои силы в морской акватории вокруг Украины и предоставить гарантии ненападения.

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Темы: ЛукашенкоООНБеларусь
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