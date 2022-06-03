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СБУ задержала "на горячем" российского агента на Черкасчине

Пятница, 3 июня 2022, 15:45

Служба безопасности Украины заявила, что задержала агента ФСБ РФ, собиравшего данные об объектах, которые могли стать целью для обстрелов российских войск в Черкасские области.

Источник: СБУ в Facebook.

Дословно СБУ: "Благодаря работе Службы безопасности Украины на опережение утечки данных не произошло, а сам предатель задержан "на горячем", во время съемки одного из военных объектов".

Детали: Как рассказали в СБУ, предателем оказался местный житель, бывший работник органов исполнительной власти и активный поклонник запрещенной партии Шария. По данным Службы безопасности, россияне регулярно поддерживали с ним связь, их интересовали координаты не только подразделений силовых структур и воинских частей, но и админпостроек органов государственной власти.

Дословно СБУ: "В настоящее время проверяется информация о планировании злоумышленником ряда терактов на территории Украины. Это связано с тем, что он пригласил ФСБ оружие. Агент задержан, ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Напомним: В конце мая СБУ задержала изменника, который осуществлял подрывную деятельность в интересах спецслужб РФ и корректировал ракетные обстрелы во Львовской области.

Темы: СБУ
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