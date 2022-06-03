В больнице в Бородянке установили солнечные панели от Илона Маска

Помещение больницы в Бородянке оборудовали солнечными панелями от компании Tesla американского мультимиллиардера Илона Маска.

Источник: министр цифровой трансформации Михаил Федоров, telegram-канал Киевской областной военной администрации

Прямая речь Федорова: "Недавно Илон Маск передал нам солнечные станции, которые сейчас снабжают работу объектов критической инфраструктуры Киевщины.

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На деоккупированных территориях, наиболее пострадавших от россиян, бывают проблемы с электроэнергией, а станции Tesla Powerwall предоставляют резервное питание во время ее отключений.

А я еще раз благодарю Илона Маску за помощь нашей стране".

Детали: Солнечные панели мощностью 13.9 кВт установили в "Бородянском центре первичной медико-санитарной помощи".

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По данным военной администрации области, солнечная станция способна обеспечить заведение электроэнергией по меньшей мере на сутки.

В будущем такие станции альтернативной энергии планируют установить в других объектах критической инфраструктуры Киевской области.

Фото: киевская ова

Что было раньше: 27 мая в Офисе президента заявили, что электро- и газоснабжение было возобновлено на всей территории Киевщины.