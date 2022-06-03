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Уровень инфляции в Турции достиг 73,5%

"Европейская правда"Пятница, 3 июня 2022, 16:10

Уровень годовой инфляции в Турции вырос до 73,5% в мае – это самый высокий показатель в стране за последние 24 года.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", идет речь в публикации Politico.

По данным Турецкого института статистики, опубликованным в пятницу, среди наиболее пострадавших секторов – транспорт. В нем цены выросли на 107,6% в годовом исчислении.

На втором месте – сектор продуктов питания, где цены выросли на 91,6%.

Это самый высокий уровень инфляции в Турции с 1998 года. В следующем году страна приняла комплексную программу дефляции при поддержке МВФ.

Центральный банк Турции отказался повышать процентные ставки, несмотря на инфляцию, и сохранял их неизменными в течение более пяти месяцев.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган лично выступал против повышения ставки, заявляя, что "те, кто пытается навязать нам связь между базовой ставкой и инфляцией, или неграмотные, или предатели".

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В апреле инфляция в Турции достигла почти 70% по сравнению с ценами апреля 2021 года.

Стремительный рост стоимости жизни подогревает недовольство президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и его партией.

Темы: Турция
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