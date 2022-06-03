Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Ермак показал американские БТРы, отправляющиеся в Украину

Катерина ТищенкоПятница, 3 июня 2022, 16:17
Ермак показал американские БТРы, отправляющиеся в Украину
скриншот видео

Глава Офиса президента Андрей Ермак опубликовал видео загрузки очередной партии американских бронетранспортеров М113 для отправки в Украину.

Источник: Ермак в Telegram

Реклама:

Дословно: "Бронетранспортеры М113 готовятся к отправке в Украину".

Что предшествовало: 30 апреля министерство обороны США опубликовало видео погрузки гусеничных бронетранспортеров M113 для отправки их в Украину.

14 мая Сухопутные войска ВСУ сообщили, что отрабатывают навыки наступательных действий на американских БТР M113, уже стоящих на вооружении украинских пехотинцев.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: СШАвойнаВооруженные силыАндрей Ермак
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
США
США пришлют в Украину первые снаряды с обедненным ураном – Reuters
В США увидели "заметный прогресс" контрнаступления на юге
Двух участников штурма Капитолия приговорили к 15 и 17 годам тюрьмы
Последние новости
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
Все новости...
Реклама: