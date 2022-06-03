Ермак показал американские БТРы, отправляющиеся в Украину
Пятница, 3 июня 2022, 16:17
Глава Офиса президента Андрей Ермак опубликовал видео загрузки очередной партии американских бронетранспортеров М113 для отправки в Украину.
Источник: Ермак в Telegram
Дословно: "Бронетранспортеры М113 готовятся к отправке в Украину".
Что предшествовало: 30 апреля министерство обороны США опубликовало видео погрузки гусеничных бронетранспортеров M113 для отправки их в Украину.
14 мая Сухопутные войска ВСУ сообщили, что отрабатывают навыки наступательных действий на американских БТР M113, уже стоящих на вооружении украинских пехотинцев.