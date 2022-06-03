Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Польше разрабатывают план экономического сотрудничества с Украиной после войны

"Европейская правда"Пятница, 3 июня 2022, 16:30

Правительство Польши начало работу над планом экономического сотрудничества с Украиной после завершения боевых действий.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил заместитель министра финансов Польши Артур Собонь в эфире "Польского радио".

"Уже сейчас нужно думать, что (будет) дальше. Пока торговый баланс с Украиной не впечатляет, но вскоре эта ситуация может существенно измениться. Шанс есть для обеих экономик, потому что это, конечно, будет выгодно и для украинской экономики", – заявил Собонь.

Реклама:

По мнению чиновника, восстановление украинской экономики должно стать возможностью для привлечения предприятий Польши. Он также выразил надежду, что Украина решит активно сотрудничать с Западом.

Также замминистра финансов Польши отметил, что беженцы из Украины, которые решат остаться на польской территории, "значительно повысят ее экономический потенциал".

Напомним, 1 июня в Киеве прошла встреча правительственных делегаций Украины и Польши. Это были первые межправительственные консультации стран в расширенном формате.

ВИДЕО ДНЯ

По итогам консультаций Польша и Украина договорились о следующих шагах по упрощению пересечения границы между странами, в частности, по контролю в общих пунктах пропуска.

Темы: Польшавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Польша
В Польше заявили, что давление Украины по агроимпорту "выходит за определенные рамки"
Польша планирует увеличить объемы производства гаубиц Krab
В Польше заметили рост потока мигрантов на новом маршруте
Последние новости
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
Все новости...
Реклама: