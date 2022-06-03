В Польше разрабатывают план экономического сотрудничества с Украиной после войны

Правительство Польши начало работу над планом экономического сотрудничества с Украиной после завершения боевых действий.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил заместитель министра финансов Польши Артур Собонь в эфире "Польского радио".

"Уже сейчас нужно думать, что (будет) дальше. Пока торговый баланс с Украиной не впечатляет, но вскоре эта ситуация может существенно измениться. Шанс есть для обеих экономик, потому что это, конечно, будет выгодно и для украинской экономики", – заявил Собонь.

По мнению чиновника, восстановление украинской экономики должно стать возможностью для привлечения предприятий Польши. Он также выразил надежду, что Украина решит активно сотрудничать с Западом.

Также замминистра финансов Польши отметил, что беженцы из Украины, которые решат остаться на польской территории, "значительно повысят ее экономический потенциал".

Напомним, 1 июня в Киеве прошла встреча правительственных делегаций Украины и Польши. Это были первые межправительственные консультации стран в расширенном формате.

По итогам консультаций Польша и Украина договорились о следующих шагах по упрощению пересечения границы между странами, в частности, по контролю в общих пунктах пропуска.