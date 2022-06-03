В Херсоне оккупанты требуют подать документы о коммерческом имуществе
Оккупационная "военно-гражданская администрация" начала собирать данные о владельцах коммерческой недвижимости в Херсоне.
Источник: местное издание "Мост"
Детали: Соответствующие объявления появились на интересующих оккупантов объектах, преимущественно в центре города.
До 3 июня владельцам приказывают подать документы на эти объекты в фейковую "ВГА".
Основанием служит нигде не опубликованное распоряжение так называемого "главы Херсонской ОГА" Владимира Сальдо.
Подать документы оккупанты предписывают в фейковый "Фонд госимущества Херсонской области".
Чем грозит неподача документов, не уточняется.
Что предшествовало: 30 мая в Херсоне и области исчезла связь – не работают украинские мобильные операторы и интернет, захватчики анонсировали установку своих мобильных сетей.
Перед этим оккупанты заявили, что перевели на телефонный код РФ +7 Херсонскую и Запорожскую области.
В Госспецсвязи заявили, что ближайшее время в Херсонской области, скорее всего, не удастся восстановить отключенную оккупантами украинскую мобильную и стационарную телефонную связь и интернет.