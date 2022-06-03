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В Херсоне оккупанты требуют подать документы о коммерческом имуществе

Катерина ТищенкоПятница, 3 июня 2022, 16:48
В Херсоне оккупанты требуют подать документы о коммерческом имуществе
объявление оккупантов, фото издания "Мост"

Оккупационная "военно-гражданская администрация" начала собирать данные о владельцах коммерческой недвижимости в Херсоне.

Источник: местное издание "Мост"

 
фото издания "Мост"

Детали: Соответствующие объявления появились на интересующих оккупантов объектах, преимущественно в центре города.

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До 3 июня владельцам приказывают подать документы на эти объекты в фейковую "ВГА".

Основанием служит нигде не опубликованное распоряжение так называемого "главы Херсонской ОГА" Владимира Сальдо.

Подать документы оккупанты предписывают в фейковый "Фонд госимущества Херсонской области".

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Чем грозит неподача документов, не уточняется.

Что предшествовало: 30 мая в Херсоне и области исчезла связь – не работают украинские мобильные операторы и интернет, захватчики анонсировали установку своих мобильных сетей.

Перед этим оккупанты заявили, что перевели на телефонный код РФ +7 Херсонскую и Запорожскую области.

В Госспецсвязи заявили, что ближайшее время в Херсонской области, скорее всего, не удастся восстановить отключенную оккупантами украинскую мобильную и стационарную телефонную связь и интернет.

Темы: Херсоноккупациябизнес
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