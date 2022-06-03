На Закарпатье главу ОО подозревают в продаже гумпомощи

В Закарпатье главу общественной организации "Рух підтримки закарпатських військових" Галину Ярцеву подозревают в продаже гуманитарной помощи.

Источник: Офис генпрокурора, Суспільне

фото Офиса генпрокурора

Дословно Офис генпрокурора: "При процессуальном руководстве Закарпатской областной прокуратуры председателю общественной организации сообщено о подозрении в продаже товаров гуманитарной помощи и незаконном использовании благотворительных пожертвований с целью получения прибыли во время военного положения (ч. 3 ст. 201-2 УК Украины).

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По данным следствия, подозреваемая продала военное снаряжение, которое организация бесплатно получила от иностранных партнеров в качестве гуманитарной помощи. Зафиксированы случаи передачи гражданину необходимой для нужд ВСУ экипировки, за которую нужно было уплатить денежные средства в соответствии с предоставленным перечнем цен".

Детали: Также сообщается, что представители организации получали деньги на личные банковские счета, реквизиты которых размещены на официальном сайте ГО и страницах в соцсетях. Подтверждено, что с 24 февраля этого года на эти счета поступило более 3 млн. грн.

"Установлено, что часть этих собранных гражданами средств, которые те перечисляли на поддержку ВСУ, направлена ​​не на первоочередные потребности военнослужащих, а для получения прибыли. Так, за месяц подозреваемая потратила 584 909 грн на закупку разноцветных футболок и нанесение на них принтов с патриотическими лозунгами. Дальнейшая реализация этих вещей позволяла получить прибыль – наличные средства, которые не учитывались", - сообщили в Офисе генпрокурора.

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Вместе с тем, Суспільне сообщает, что речь идет о главе волонтерского "Рух підтримки закарпатських військових" Галине Ярцевой.

Ярцева сообщила, что ей вручили сообщение о подозрении сотрудники полиции в присутствии работников СБУ.