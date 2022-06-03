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ЕС ввел санкции против "Беларуськалия" и еще семи компаний

"Европейская правда"Пятница, 3 июня 2022, 17:53

Совет ЕС принял решение ввести ограничительные меры еще в отношении 12 физических и 8 юридических лиц, причастных к продолжению внутренних репрессий и нарушениям прав человека в Беларуси.

Об этом говорится в заявлении Совета, пишет "Европейская правда".

Эти меры дополняют санкции, введенные в пятницу в контексте участия Беларуси в войне России против Украины, и являются шестым пакетом санкций против режима Лукашенко, связанным с внутренней ситуацией в Беларуси.

Сегодняшнее решение направлено против известных деятелей, ответственных за нарушение прав человека или серьезный подрыв демократии и верховенства права в Беларуси. Перечисленные лица несут ответственность за репрессии против гражданского общества и демократической оппозиции или получают выгоду и поддерживают режим Лукашенко.

В новые списки вошли высокопоставленные чиновники, бизнесмены и члены их семей, представители судебной власти и ведущие пропагандисты, ответственные за распространение дезинформации и призывы к насилию.

Сегодняшний раунд санкций также направлен против таких компаний, как "Беларуськалий", основного производителя калия в Белоруссии и его экспортного подразделения, "Белорусской калийной компании", государственной телерадиовещательной компании "Белтелерадио", НПЗ "Нафтан", крупнейшего в Белоруссии производителя табачных изделий - "Гродненская табачная фабрика "Неман" и частный производитель табачных изделий "Интер Тобако".

Санкции также введены в отношении производителя коммунальной автотехники "Белкоммунмаш" (Минск) и крупнейшего в Беларуси логистического оператора - госкомпании "Белмитсервис".

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В целом ограничительные меры ЕС по отношению к Беларуси теперь распространяются на 195 физических и 35 юридических лиц. Активы лиц, включенных в список, подлежат замораживанию, а гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им средства. Кроме того, на физические лица распространяется запрет на въезд или транзит через территорию ЕС.

Темы: БеларусьсанкциивойнаЕС
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