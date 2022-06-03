ЕС осудил намерения России раздавать паспорта на оккупированных территориях

Евросоюз осудил последние решения руководства России, направленные на постепенную интеграцию оккупированных территорий Украины.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление опубликовал спикер ЕС по иностранным делам Петер Стано.

"ЕС решительно осуждает указы президента РФ от 25 и 30 мая об упрощении процесса предоставления российского гражданства и выдаче российских паспортов гражданам Украины на Херсонщине и Запорожье в районах, временно под военным контролем российских сил, совершивших вторжение, а также украинским детям без родительской опеки и юридически недееспособным лицам с оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. ЕС не будет признавать эти паспорта, выданные в рамках агрессивной войны России против Украины", - отметил спикер.

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Он добавил, что ЕС также осуждает все попытки РФ заменить демократически избранные местные украинские власти коллаборантами, вводить в обращение рубль параллельно с гривной, смену школьной программы и языка обучения на захваченных территориях.

"Любые попытки изменить статус частей территории Украины являются явным нарушением международного права, Хартии ООН и Конституции Украины… и не будут признаны ЕС. Россия, ее политическое руководство и все, причастные к нарушению международного права и международному гуманитарному праву, будут привлечены к ответственности за эти противоправные действия", - заявил Петер Стано.

Представитель ЕС повторил призыв Евросоюза к России немедленно вывести войска со всей территории Украины в международно признанных границах.

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Напомним, 3 июня Совет ЕС утвердил шестой пакет санкций против России за ее агрессивную войну против Украины, с частичным нефтяным эмбарго и отключением "Сбербанка" и ряда других банков от SWIFT. Под персональные санкции попали 65 новых лиц и около 20 компаний.