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Мэр Москвы приехал в оккупированный Луганск: договариваться о "дружбе"

Алена МазуренкоПятница, 3 июня 2022, 18:24
Мэр Москвы приехал в оккупированный Луганск: договариваться о дружбе

Мэр Москвы Сергей Собянин прибыл в оккупированный Луганск, чтобы подписать соглашение о "сотрудничестве" с местными террористами. 

Источник: российское прокремлевское издание "Интерфакс"

Детали: Сообщается, что Собянин провёл встречу с главарем луганских террористов "ЛНР" Леонидом Пасечником и так называемым "мэром" Луганска.

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С этим "мэром" Собянин подписал декларацию об установлении между Москвой и Луганском "побратимских" связей.

Также он встретился с "премьером ЛНР" Сергеем Козловым и подписал с террористом соглашение о "торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве".

Прямая речь Собянина: "Здесь в Луганске находится около 1500 работников различных подразделений комплекса городского хозяйства Москвы. Около 500 единиц техники. Начинаем монтаж асфальтобетонного завода, завоз техники, материалов, так что конкретная работа уже началась".

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Пасечник заявил, что без помощи РФ боевикам "было бы очень тяжело, если не сказать невозможно".

Прямая речь Собянина: "Город Москва окажет гуманитарную помощь в содействии восстановлению социальной, инженерной инфраструктуры двух городов - Луганска и Донецка... Мы наметили совместно планы по восстановлению Луганска, созданию здесь нормальной мирной жизни.

Речь идет о восстановлении школ, поликлиник, жилья, инженерной инфраструктуры, газопроводов, водоводов, электрических сетей, уличной дорожной сети".

Собянин также осмотрел ряд объектов городского хозяйства Луганска, в восстановлении которых, по его словам, уже участвуют специалисты из Москвы.

Они заявляют, что в Луганск завезены материалы и техника для восстановления объектов инфраструктуры, в том числе домов, школ, водоводов и теплотрасс.

Темы: ЛуганскРосcиявойнаоккупация
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