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Мэр Москвы приехал в оккупированный Луганск: договариваться о "дружбе"

Мазуренко Алена Пятница, 3 июня 2022, 18:24

Мэр Москвы Сергей Собянин прибыл в оккупированный Луганск, чтобы подписать соглашение о "сотрудничестве" с местными террористами. 

Источник: российское прокремлевское издание "Интерфакс"

Детали: Сообщается, что Собянин провёл встречу с главарем луганских террористов "ЛНР" Леонидом Пасечником и так называемым "мэром" Луганска.

С этим "мэром" Собянин подписал декларацию об установлении между Москвой и Луганском "побратимских" связей.

Также он встретился с "премьером ЛНР" Сергеем Козловым и подписал с террористом соглашение о "торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве".

Прямая речь Собянина: "Здесь в Луганске находится около 1500 работников различных подразделений комплекса городского хозяйства Москвы. Около 500 единиц техники. Начинаем монтаж асфальтобетонного завода, завоз техники, материалов, так что конкретная работа уже началась".

Пасечник заявил, что без помощи РФ боевикам "было бы очень тяжело, если не сказать невозможно".

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Прямая речь Собянина: "Город Москва окажет гуманитарную помощь в содействии восстановлению социальной, инженерной инфраструктуры двух городов - Луганска и Донецка... Мы наметили совместно планы по восстановлению Луганска, созданию здесь нормальной мирной жизни.

Речь идет о восстановлении школ, поликлиник, жилья, инженерной инфраструктуры, газопроводов, водоводов, электрических сетей, уличной дорожной сети".

Собянин также осмотрел ряд объектов городского хозяйства Луганска, в восстановлении которых, по его словам, уже участвуют специалисты из Москвы.

Они заявляют, что в Луганск завезены материалы и техника для восстановления объектов инфраструктуры, в том числе домов, школ, водоводов и теплотрасс.

Темы: ЛуганскРосcиявойнаоккупация
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