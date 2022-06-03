Telegram сотрудничает с властями Германии, хотя заявляет, что не передает государствам данные – СМИ

Мессенджер Telegram в отдельных случаях передавал информацию о немецких пользователях Федеральному агентству по уголовным делам Германии, хотя утверждает, что не сотрудничает с правительствами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации Spiegel.

По данным издания, Министерство внутренних дел Германии в начале февраля провело прямые переговоры с Telegram для налаживания сотрудничества с немецкими правоохранителями и блокирования запретного контента.

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На встречах присутствовал основатель мессенджера Павел Дуров и еще три представителя компании. Дуров якобы заявил немецкой стороне, что считает рынок Германии важным и воспринимает требования немецких властей серьезно.

Впоследствии Telegram и власти Германии создали прямой закрытый канал взаимодействия, через который мессенджер и предоставляет необходимые данные немецким правоохранителям, отмечает Spiegel.

Источники немецкого СМИ утверждают, что именно по этому каналу по требованию Федерального агентства по уголовным делам Telegram заблокировал более сотни каналов с противоправным контентом крайнего правого содержания.

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Кроме того, мессенджер якобы передал немецким правоохранителям данные по нескольким пользователям, подозреваемым в педофилии и терроризме - по другим преступлениям этого сделать не удалось.

Немецкий Центр мониторинга, анализа и стратегий (CeMAS) подтверждает, что в Германии в 2022 году уже заблокировали больше каналов и пользователей, чем в прошлом, но подчеркивает, что систематичности в таких блокировках нет – они, похоже, осуществляются на выборочной основе.

Как сообщалось, Telegram в Германии все больше критикуют за то, что там свободно распространяют материалы с языком ненависти, и этот мессенджер активно используют коронаскептики, антивакцинаторы, сторонники теории заговоров и неонацистских взглядов.

Некоторые политики и чиновники высказывались за то, чтобы даже заблокировать Telegram в Германии, если соцсеть будет продолжать игнорировать местное законодательство. В частности, об этом говорила министерша внутренних дел страны Нэнси Фезер, но отметила, что рассматривает это как "последнюю опцию".

Министер также призвала Apple и Google убрать Telegram из своей базы приложений из-за его роли в распространении экстремистских призывов, а министр юстиции Марко Бушман пригрозил исками.