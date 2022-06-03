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500 пациентов из Украины переведены в больницы по всей Европе

"Европейская правда"Пятница, 3 июня 2022, 18:50

500 пациентов были перемещены из Украины, Молдовы и граничащих стран-членов ЕС в больницы по всей Европе для продолжения лечения или неотложной медицинской помощи.

Такие данные предоставила Еврокомиссия, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Пациенты были отправлены в больницы Бельгии, Германии, Дании, Испании, Франции, Ирландии, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Румынии и Швеции для получения необходимого лечения.

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Комиссия заявила, что перемещения осуществляются через Механизм солидарности, систему медицинских трансферов в рамках Механизма гражданской защиты ЕС.

Через Систему раннего предупреждения и реагирования (EWRS) также были переданы медицинские карты пациентов.

"ЕС мобилизовал усилия по оказанию помощи беспрецедентного масштаба и скорости, чтобы поддержать и защитить Украину и ее народ", — заявила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес.

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Ранее сообщалось, что в Литву в течение десяти дней должны прибыть военнослужащие, которые получили ранения во время войны с Россией, для лечения и медицинской реабилитации.

2 июня в Баварию для лечения доставлены 35 раненых украинцев, которых привезли специальным рейсом самолета Бундесвера.

Темы: ЕСвойна
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