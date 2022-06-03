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Бундестаг взялся за создание оборонного спецфонда на 100 млрд евро

"Европейская правда"Пятница, 3 июня 2022, 19:16

Нижняя палата парламента Германии в пятницу одобрила изменения в конституцию страны для создания специального фонда для Бундесвера в размере 100 миллиардов евро.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Zeit.

Инициативу поддержали 683 депутата Бундестага – члены властной коалиции социал-демократов, свободных демократов и "зеленых", а также крупнейший оппозиционный блок ХДС/ХСС. Вместо этого выступили Левая партия и праворадикальная "Альтернатива для Германии" - 96 парламентариев отклонили инициативу, еще 20 воздержались.

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Для создания спецфонда необходимо вносить изменения в Конституцию, поскольку для фонда будут привлекаться кредиты, а основной закон Германии фактически запрещает осуществлять новые структурные заимствования.

Для изменений в конституцию Германии требуется поддержка не менее двух третьих депутатов Бундестага.

"Это мгновение, когда Германия говорит: мы здесь, когда Европа в нас нуждается", - заявила во время обсуждений в парламенте министерша иностранных дел Германии Анналена Бербок, добавив, что война РФ в Украине "создает новую реальность в Европе".

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Канцлер Олаф Шольц объявил о создании специального фонда Бундесвера на 100 млрд евро и соблюдении так называемой двухпроцентной цели НАТО, которая должна быть достигнута в среднем через несколько лет, 27 февраля – после того, как Россия вторглась в Украину.

Но согласовать инициативу удалось только в конце мая, заручившись поддержкой оппозиционной ХДС/ХСС.

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что спецфонд для Бундесвера в размере 100 млрд. евро существенно укрепит немецкие вооруженные силы и превратит немецкую армию в крупнейшую в Европе в рамках НАТО.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что заявление Шольца о намерении страны стать "главной военной силой в ЕС" свидетельствуют о возрождении "доминантных устремлений".

Темы: Германияармия
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